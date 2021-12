L’Assemblée de l’État de New York fait progresser la législation pour créer des camps de quarantaine COVID involontaires

de La cabane dans les arbres conservatrice :

Certes, il en faut beaucoup pour augmenter ma tension artérielle, mais c’est l’un de ces problèmes du monde réel qui le fait. Il y a beaucoup de gens vraiment bien dans le nord de l’État de New York et en dehors des limites de cette ville folle pour laquelle ils sont le plus connus. L’Assemblée de l’État de New York adopte un projet de loi [A416 LINK HERE] pour mettre en place des camps de quarantaine COVID involontaires doit être arrêté dès maintenant. C’est fou.

Le projet de loi est extrêmement obtus et autorise l’État à retirer et à détenir une personne définie comme «une menace importante pour la santé publique». Ceux d’entre vous qui ont assisté à la création de camps de quarantaine en Australie, et ceux qui ont noté que l’activité en cours en Australie semble conçue comme un test bêta pour les États-Unis, verront rapidement le fil conducteur de cette proposition à New York.

Le projet de loi, A416, a été initialement présenté en janvier 2021 et est passé en commission. Selon The National Pulse, New York est sur le point de voter sur ce projet de loi sur le parquet le 5 janvier 2022 (dans environ trois semaines). Vous pouvez faire part de vos commentaires directement sur le lien public vers la proposition [SEE HERE]

Je crois fermement au fédéralisme et au droit indépendant des États de construire leurs propres lois et choix. Cependant, cela dit, il est également important que tout le monde défende nos frères et sœurs, quel que soit leur emplacement derrière les lignes ennemies, et les aide dans le combat pour conserver leur propre liberté lorsque cela est possible.

Bon sang, y a-t-il quelque chose de plus anti-liberté qu’un pouvoir arbitraire donné à un gouverneur et à une bureaucratie d’État qui permettra à l’État de forcer les gens à entrer dans des camps de détention.

Le projet de loi indique également que le gouvernement peut « exiger qu’une personne qui a été exposée ou infectée par une maladie contagieuse suive un traitement approprié et prescrit, des médicaments préventifs ou une vaccination ». Il semble que ce projet de loi donne à l’État le droit de détenir qui il veut et de le vacciner de force.

Il semble insondable que les citoyens de New York accordent au gouvernement autant de pouvoir sur leur vie. Cependant, étant donné ce dont nous sommes témoins en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines parties de l’Europe, notre confiance que cet effort législatif de New York ne réussira pas est considérablement moindre qu’il ne l’était il y a un an.

La lumière du soleil est le meilleur désinfectant.

