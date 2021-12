L’assemblée d’Osasuna approuve un budget de 70 millions pour cette saison

18/12/2021 à 17:58 CET

.

L’Assemblée Générale du Club Atlético Osasuna a approuvé ce samedi les comptes de la saison 2020/21 et le budget de l’année académique 2021/22 en cours, qui s’élève à 70 millions d’euros. en raison de l’augmentation des droits télévisés et du retour du public dans les stades, et dépasse les 66,7 millions perçus lors de la campagne précédente.

Concernant les comptes de la saison 2020-2021, Osasuna a clôturé avec un bénéfice de 1,3 million d’euros et une dette nette de 56,8 millions, principalement attribuée à l’impact du covid, qui a réduit les revenus de ces deux années en environ 12 ou 14 millions d’euros, un montant qui aurait été pertinent pour faire face aux investissements importants réalisés tant dans le personnel que dans le stade, pour lesquels ils ont dû recourir à des financements.

Lors de la réunion, qui s’est déroulée dans l’auditorium du Musée de l’Université de Navarre, les membres conciliateurs ont également choisi la composition de l’Organe de défense du membre et du Corps disciplinaire du Club.

Le président du club, Luis Sabalza, a ouvert l’Assemblée avec un bilan des principaux jalons sportifs et économiques de l’année dernière, dans lesquels « la pandémie ne nous a pas seulement privé de notre cœur, qui sont les fans, pendant de nombreux mois. nous a causé de gros dommages financiers», puisque le secteur du football a été « sévèrement sanctionné » par la crise du Covid.

« Il y a des clubs qui sont dans une situation proche de la faillite. Ce n’est pas le cas d’Osasuna, car le muscle financier que nous avions acquis ces dernières années nous a aidés à traverser la tempête, mais cela ne veut pas dire que la tempête n’a pas fait de mal », a-t-il déclaré, selon Osasuna sur son site Internet.

A) Oui, Sabalza estime que le covid a fait perdre 14 millions d’euros à Osasuna, un chiffre « énorme » pour un club comme la Navarre qui, avec l’investissement fait dans le staff et dans la réforme d’El Sadar, a désormais une dette plus importante que ces dernières années.

« Il est évident que nous aurions pu choisir de réduire ce chiffre avec les ventes, par exemple, de deux joueurs de la maison que vous aurez tous en tête. Cependant, la décision de ce conseil d’administration était de les renouveler. Osasuna pourrait pas s’affaiblir s’il aspire à continuer à grandir », a justifié.

De même, le président a également a montré son « respect et son admiration » pour les « dix partenaires qui ont décidé de se manifester par et pour Osasuna », faisant allusion aux candidats à l’Organe de défense du partenaire et l’Organe disciplinaire.

Il a également expliqué l’état du patrimoine, de telle sorte qu’il a influencé l’intention du conseil d’administration d’entreprendre tout au long de la saison prochaine le rachat d’une partie de Tajonar « pour doter Osasuna de nouvelles installations qui favorisent et renforcent la travail qui est effectué avec la base « .

« C’est un projet qui m’excite énormément car lorsque je suis devenu président en 2014, toute option pour regagner des fonds propres était loin. Et j’espère revenir ici l’année prochaine pour vous demander à tous votre vote afin qu’Osasuna récupère quelque chose qu’il devrait jamais perdu. », c’est fini.