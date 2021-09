L’Assemblée du Karnataka adopte un projet de loi interdisant le jeu (bl) en ligne

Bien que les jeux en ligne soient interdits, la loterie et les paris sur les chevaux de course restent légaux et légitimes.

L’Assemblée du Karnataka a adopté mardi le projet de loi sur la police du Karnataka (amendement) interdisant le jeu ou les paris en ligne dans l’État avec une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et une peine pouvant aller jusqu’à Rs un lakh. Le projet de loi interdit les jeux en ligne, impliquant toutes les formes de paris ou de paris, y compris sous forme de jetons évalués en termes d’argent payé avant ou après leur émission. Il a interdit les moyens électroniques et la monnaie virtuelle, le transfert électronique de fonds dans le cadre de tout jeu de hasard ». « Le projet de loi vise à freiner les jeux via Internet ou des applications mobiles. Cela renforce également la punition pour le jeu pour la conduite ordonnée des citoyens et pour les sevrer du vice du jeu », a déclaré le ministre de la Loi et des Affaires parlementaires de l’État du Karnataka, JC Madhuswamy. Le projet de loi a été très contesté par les parties prenantes des jeux en ligne.

La capitale du Karnataka, Bengaluru, étant la plaque tournante des startups, cette décision du gouvernement est une surprise à une époque où les jeux en ligne gagnent en reconnaissance internationale et sont considérés comme un sport légitime. La décision d’adopter le projet de loi est un revers pour l’industrie des jeux d’adresse en ligne ainsi que pour la réputation de l’État en tant que centre technologique et capital de démarrage, a déclaré Roland Landers, PDG d’AIGF, à BrandWagon Online. « Une distinction claire doit être établie entre les jeux d’adresse tels que le bridge, les Esports et les jeux de hasard. Alors que nous apprécions et sommes d’accord avec l’intention d’interdire les sociétés de paris illégaux offshore qui sont en fait devenues plus flagrantes avec leur publicité ciblant le public indien, mais d’étendre cette interdiction à l’industrie légitime qui a conduit à la création de nombreuses licornes, à la création d’emplois et est devenir un contributeur important à l’économie indienne n’est pas justifié. Nous espérons vraiment que l’État réexaminera la position des jeux d’adresse en ligne au Karnataka », a-t-il ajouté.

Fait intéressant, le Tamil Nadu avait adopté le même projet de loi plus tôt cette année, imposant une interdiction générale du rami, du poker et de tous les autres jeux joués en ligne pour un pari, un pari, de l’argent ou une autre mise, qu’il s’agisse d’un jeu d’adresse ou d’un jeu de hasard. Le projet de loi a été annulé par le Madras HC en août après qu’une pétition a été déposée par Junglee Games et d’autres sociétés de jeux en ligne. Le Madras HC a également souligné que le 276e rapport de la Commission des lois d’où le projet de loi tirait son pouvoir, met l’accent sur la réglementation et non sur l’interdiction, ajoutant que l’interdiction doit être considérée comme quelque chose de capricieux et irrationnel par le législateur. “En l’absence de toute étude scientifique ou empirique, la législation contestée peut être considérée comme née d’un sens de la moralité et d’une tentative de jouer aux galeries en période électorale dans une éthique sociétale où fumer et boire sont considérés comme moins immoral que lorsqu’il se livrait devant les anciens… Que le projet de loi n’ait rencontré aucune opposition à la Chambre a plus à voir avec l’optique », avaient déclaré les juges. De plus, le gouvernement du Karnataka a utilisé le même 276e rapport pour tirer son pouvoir du projet de loi d’amendement.

L’Inde du Sud est un grand marché pour les jeux d’adresse tels que le rami, le poker. Selon les estimations de l’industrie, près de 30 à 40% des revenus globaux des jeux basés sur les compétences proviennent du sud du pays. De plus, Bengaluru abrite 250 à 300 développeurs de jeux et de nombreux studios de jeux, dont Technicolor. « À une époque où d’autres États ont réalisé le potentiel des jeux en ligne et travaillent sur des politiques pour attirer les investissements des sociétés de jeux, que le Karnataka adopte un projet de loi interdisant les jeux en ligne est déconcertant », a déclaré Dinker Vashisht, vice-président des affaires générales de Games24x7.

Cependant, après que plusieurs Hautes Cours, dont le Karnataka HC et la Cour suprême, ont rendu des verdicts en faveur de l’industrie du jeu en ligne, il est déconcertant de voir un cycle répétitif de nouveaux États interdisant l’industrie, utilisant la même loi que les tribunaux ont annulée. Il est important de souligner que la motivation derrière l’interdiction est tirée de la nécessité de « sevrer les gens du vice du jeu », la loterie et les paris sur les chevaux de course restent légaux et légitimes.

