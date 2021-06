L’Assemblée du Wisconsin va voter sur la fin des licences de tressage des cheveux

Les gens seraient autorisés à tresser les cheveux sans licence en vertu d’un projet de loi bipartite que le Sénat du Wisconsin devait envoyer au gouvernement. Tony Evers mercredi.

La communauté noire fait pression pour déréglementer le tressage depuis des années. Trente États exemptent actuellement les tresseurs de l’autorisation d’exercer, selon l’Institute for Justice, une organisation à but non lucratif de défense des libertés civiles.

Les principaux sponsors du projet de loi Wisconsin, Rep. Shelia Stubbs et sén. LaTonya Johnson, sont tous deux démocrates noirs. Ils disent que le tressage des cheveux est un art naturel et ancien et que sa déréglementation permettrait à plus de femmes entrepreneurs de pratiquer le tressage, créant ainsi plus d’emplois pour les personnes de couleur. Ils soutiennent que de nombreuses écoles de cosmétologie n’enseignent pas le tressage naturel et que le tressage est sûr car il n’utilise pas de chaleur ni de produits chimiques.

Les sponsors républicains du projet de loi, y compris les représentants. Shae Sortwell et sén. Marie Felzkowski, qui sont blancs, soutiennent le projet de loi comme moyen de réduire la réglementation gouvernementale. Aucun groupe ne s’est inscrit dans l’opposition.

Le Sénat devait adopter le projet de loi mercredi, ce qui enverrait la mesure à Evers. L’Assemblée a approuvé massivement le projet de loi en mars.

