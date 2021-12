L’Assemblée générale de LaLiga ratifie « Boost LaLiga » (LaLiga Impulso) à une large majorité

Ce matin, l’Assemblée générale de la Liga a ratifié le projet Impulso de la Liga. Le projet avait le soutien de 37 des 42 équipes. Cinq équipes – le Real Madrid, Barcelone, l’Athletic Club, Ibiza et une sans nom – ont voté contre l’idée, car elles la jugeaient à courte vue, mauvaise pour l’avenir et carrément illégale.

Dans l’état actuel des choses, les clubs devraient recevoir la première injection de 400 millions dans quelques semaines, et dès que les fonds arriveront, les clubs seront autorisés à les utiliser pour leurs projets d’amélioration des infrastructures, de numérisation et d’internationalisation, etc.

Pendant ce temps, les cinq clubs susmentionnés vont poursuivre la Liga en justice et sont convaincus que la ligue sera exposée comme ayant conclu un accord illégal.

Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic ont déjà publié une déclaration officielle à ce sujet cette semaine et ont réitéré hier qu’ils n’accepteraient pas cet accord comme légal et continueraient de lutter pour leur cause.