L’assemblyman de Tokyo veut transformer la ville en une centrale cryptographique

Source: Adobe / Luciano Mortula-LGM

Un membre de l’assemblée de la ville de Tokyo s’est prononcé sur des projets ambitieux visant à transformer la capitale japonaise en un centre financier alimenté par la cryptographie, affirmant que l’adoption d’actifs cryptographiques pourrait aider à mettre la ville sur un pied d’égalité avec Londres et Hong Kong.

S’adressant à Finders (via Yahoo Japan), Yuu Ito, membre de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo qui remplit actuellement son troisième mandat, a évoqué les plans établis par l’actuel gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, qui a rendu public ses projets de relance. la situation financière internationale de la ville.

Mais Ito a déclaré qu’il ne serait pas facile de ramener Tokyo au même niveau que Londres ou les centres financiers asiatiques tels que Macao et Hong Kong, à moins que des mesures radicales ne soient prises.

Il a affirmé que les entreprises liées à la crypto-monnaie pourraient donner le dessus à Tokyo, mais a ajouté que ce serait loin d’être facile étant donné que les taux de propriété du bitcoin japonais (BTC) au yen ont considérablement baissé au cours des trois dernières années. Le membre de l’assemblée a déclaré que les taux d’imposition élevés ont probablement effrayé les investisseurs du marché.

Cependant, il a affirmé que des mesures telles que le réaménagement proposé du marché de Tsukiji, un marché aux poissons historique datant du 17e siècle, pourraient jouer un rôle. L’immense marché est maintenant fermé et sera utilisé comme dépôt de transport pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo cet été. Mais la ville, propriétaire du site, a révélé son intention de réaménager le marché en un complexe de haute technologie avec des hôtels et des centres de congrès au cours des 20 prochaines années.

Et le membre de l’assemblée a expliqué que les crypto-monnaies pourraient jouer un rôle ici: devenir un «centre d’échange de crypto-monnaie».

Ito a également affirmé que «les politiciens devraient aborder les questions liées à la politique monétaire et aux taxes BTC», et a proposé de créer «une zone spéciale à Tokyo» où les gens peuvent utiliser le bitcoin dans un environnement libre d’impôt.

Les villes qui évoluent rapidement avec des plans d’adoption comme ceux-ci “gagneront” la course à la technologie, a-t-il ajouté.

Même si Ito aura une montagne à gravir s’il veut convaincre ses collègues membres de l’assemblée de se joindre à un tel projet, au moins un allié a déjà émergé. S’adressant au même point de vente, le membre de l’assemblée Nobuko Irie a convenu que les solutions basées sur la blockchain pourraient aider à la fois à court et à long terme.

Il a affirmé que la technologie pourrait être utilisée pour aider à distribuer plus efficacement l’aide économique liée à la pandémie de coronavirus, et a suggéré que Tokyo devrait développer un espace où les œuvres d’art de jetons non fongibles (NFT) pourraient être échangées.

Il a ajouté que la crypto et la blockchain offraient une opportunité unique aux politiciens, ajoutant que si l’Assemblée métropolitaine de Tokyo “prenait les devants”, Tokyo pourrait s’imposer sur la scène mondiale.

Ito a ajouté que la technologie blockchain devrait être utilisée “comme stratégie de croissance” pour “générer de la richesse” pour la capitale japonaise.

Pendant ce temps, une enquête Coin Post auprès de 1000 passionnés de cryptographie au Japon a révélé que le jeton qui, selon la plupart des répondants, aura une percée en 2021 est BTC, avec près de 68% des voix. Bitcoin a été suivi par Ethereum (ETH) à la deuxième place avec 12,7% et XEM de NEM avec 7%.

Dans un communiqué de presse, le média a déclaré que 90% des répondants affirmaient posséder déjà des crypto-monnaies, tandis que 60% avaient commencé à négocier au cours de la période 2015-2017, et 6% ont déclaré avoir investi 184000 USD ou plus dans des actifs cryptographiques.

