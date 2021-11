L’assiette Harvard, la clé d’une alimentation saine

08/11/2021 à 14h35 CET

Gérer les enfants

Vous souhaitez prendre soin de votre alimentation à la maison et miser sur une éducation saine ? Ensuite, vous devez avoir sous la main l’assiette Harvard, créée par des experts en nutrition de la Harvard School of Public Health dans le but de servir de « guide pour créer des repas sains et équilibrés« Si vous pensiez que la pyramide alimentaire était un bon guide, nous vous avions prévenu : vous avez besoin d’une mise à jour. Et ici nous vous la proposons.

La pyramide alimentaire est devenue obsolète

Si nous vous appelons « pyramide alimentaire », vous pouvez sûrement imaginer la pyramide typique que nous avons apprise étant enfants et qui a été décrite à l’époque par le base d’alimentation (à la base de la pyramide, céréales, pommes de terre et dérivés -pain et pâtes-) et le superflu dans les aliments (le top, les sucreries et les graisses, sans différencier la qualité de ces dernières).

Mais les choses ont changé et cette pyramide a été dépassée par l’assiette de Harvard, qui illustre la quantité de nutriments que nous devrions manger par jour et s’engage sur la qualité de l’alimentation. Si vous voulez miser sur une bonne alimentation familiale, nous vous recommandons de garder cette image et ces proportions bien présentes à la maison.

Les clés de la Harvard Plate

1.- Légumes et fruits, les principaux protagonistes. Si vous regardez l’assiette, vous verrez que la moitié est occupée par des légumes et des fruits. Ses créateurs nous encouragent à miser sur la variété et la couleur dans ce groupe alimentaire et nous rappelle (désolé) que les pommes de terre n’entrent pas au sein de ce groupe. Sur la plaque de Harvard, le poids des fruits et légumes est supérieur à celui de la pyramide, dont la base était occupée par des céréales.

2.- Les grains entiers. Un quart de partie l’assiette doit être remplie de grains entiers. Il est important de prendre en compte le changement que cela implique par rapport à la pyramide, dans laquelle il n’était pas clairement différencié entre grains raffinés et grains entiers. Les créateurs de la Harvard Plate nous disent que « les grains entiers et intacts – blé entier, orge, grains de blé, quinoa, avoine, riz brun et aliments faits avec ces ingrédients comme les pâtes de blé entier – ont une effet plus modéré sur la glycémie et l’insuline que le pain blanc, le riz blanc et autres céréales raffinées. »

3.- Protéines, saines. Un autre quart de la plaque est occupé par des protéines, qui peuvent être d’origine animale (principalement du poisson et du poulet, et de la viande rouge non transformée avec modération) ou légume (légumineuses et noix). Les experts créateurs du plat nous préviennent : « Evitez les viandes transformées telles que« bacon & rdquor; et saucisses.

4.- L’importance des huiles végétales de qualité. « Rappelez-vous que « faible en gras » ne veut pas dire « sain »« Ils disent sur le site Web de Harvard Dish. Parce que même si l’huile était au sommet de la pyramide, dans la section » utilisez peu « , les graisses hydrogénées (qui contiennent des graisses trans malsaines) ne sont pas les mêmes que les huiles végétales de qualité, telles que notre huile d’olive.

5.- A boire ? Plus clair, de l’eau. Les créateurs experts de la plaque Harvard sont francs : « Évitez les boissons sucrées, limitez le lait et les produits laitiers à une ou deux portions par jour, et limitez le jus à un petit verre par jour. « Le fruit, mieux entier, prévient les nutritionnistes.

6.- L’activité physique, un autre ingrédient fondamental pour ta santé. Nous en avons déjà parlé dans un autre article : L’Organisation mondiale de la santé recommande des activités physiques modérées et vigoureuses pour les enfants de 5 à 17 ans afin de réduire le risque de maladies non transmissibles et d’améliorer l’état du cœur, des poumons et des os. Au minimum, 60 minutes de « modéré à vigoureux & rdquor; bien qu’il soit noté que « l’activité physique pendant une durée supérieure à 60 minutes par jour rapportera un bénéfice encore plus grand pour la santé & rdquor;.

Comment faire en sorte que la famille mange plus sainement ?

Si nous voulons apporter des changements au régime alimentaire de la famille, nous devrons l’empêcher de devenir une source de conflit ou de tension. Pour cette raison, le nutritionniste bien connu Julio Basulto estime que la base d’une bonne alimentation familiale devrait être : « Donner le bon exemple (et pas seulement avec la nourriture, mais avec notre mode de vie), respecter les préférences de l’enfant et avoir une alimentation saine aliments à la maison & rdquor;.

Dans un article récent à Cuerpomente, la nutritionniste Lucía Martínez (Dime Qué Comes) a détaillé huit petits changements (ici nous en détaillons six) que l’on peut faire pour miser sur une alimentation plus saine :

• Boire du café (ou du lait avec du cacao) sans sucre (ou avec moins de sucre). Lucia suggère de « baisser un peu la quantité de sucre chaque semaine » que nous ajoutons à ces boissons.

• Un fruit de plus par jour. Le fruit, dit la nutritionniste, « est l’affaire inachevée de beaucoup de gens ». Pour cette raison, il nous invite à remplacer le petit pain du matin ou le yaourt sucré par des fruits et de le laisser prêt tous les jours.

• Une nouvelle recette avec des légumes par semaine. Essayer de nouvelles recettes chaque semaine en famille ouvre un large éventail de saveurs et nous habitue à la nouveauté. «Avec seulement dix d’entre eux [esas recetas nuevas] faire partie de votre répertoire régulier, ce sera une grande amélioration », déclare Lucía.

• Aller à pain complet.

• Mangez des légumineuses une fois de plus par semaine. « Changer l’un des apports ultra-transformés ou de viande pour une légumineuse sera toujours une bonne idée », dit-il.

• Lire les étiquettes. Bien que l’idéal soit d’acheter le moins de produits transformés possible, Lucía nous encourage à examiner les étiquettes des produits que nous achetons et à les comprendre avec ce guide.

Accédez au portail Gestionando Hijos et profitez de plus de conseils et clés de nos experts.

Portail de gestion des enfants