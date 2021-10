L’assistant a signalé qu’il n’y avait pas de balles réelles dans l’arme de Baldwin

C’était l’appel à l’aide du 911 après avoir tiré sur Alec Baldwin 0:57

. – Un assistant réalisateur a remis à Alec Baldwin un pistolet accessoire et a crié « arme blanche » avant que l’acteur ne tire et tue la directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza blessé, selon un document judiciaire.

Le commentaire « arme blanche » visait à indiquer que l’arme n’avait pas de balles réelles, selon un affidavit d’un mandat de perquisition pour le plateau de tournage déposé par le bureau du shérif du comté de Santa Fe et obtenu par KOAT, filiale de CNN.

Selon l’affidavit, le directeur adjoint David Halls a présenté à Baldwin l’une des trois armes prop qu’un armurier a placées dans un chariot.

Halls ne savait pas qu’il y avait des balles réelles dans l’arme, selon l’affidavit.

Mais lorsque l’acteur a tiré, une balle a touché Hutchins, 42 ans, à la poitrine et blessé Souza, 48 ans, qui se trouvait à proximité, selon l’affidavit. Hutchins a été déclaré mort à l’hôpital après avoir été transporté par avion, selon l’affidavit.

Les « armes froides » ne sont pas censées être chargées, en particulier pendant les répétitions, a déclaré vendredi à CNN un expert en armes.

« Vous devez vous assurer que l’arme est vraiment cool, ce qui signifie qu’il n’aurait pas dû y avoir de munitions là-dedans, point final. Et surtout s’il s’agit d’une répétition », a déclaré à CNN Bryan Carpenter, armurier et maître d’armes dans l’industrie cinématographique.

Carpenter a ajouté que s’il est acceptable pour certains acteurs de vouloir se faire une idée d’une arme pendant les répétitions, il est crucial de s’assurer que les pistolets à hélice ne sont pas bourrés de munitions. Il a noté que les armes sur les plateaux doivent être confirmées « à froid » par deux personnes pour éviter de tels incidents tragiques.

Malgré les mesures de sécurité, des accidents de production mortels se sont produits.

Lors du tournage du film « The Raven » en 1993, l’acteur Brandon Lee, fils de Bruce Lee, est décédé dans un accident avec une arme à feu.

Même les munitions à blanc peuvent être mortelles si elles sont tirées à bout portant. En 1984, l’acteur John-Eric Hexum jouait avec une arme à feu sur le tournage de « Cover Up: Golden Opportunity » et est décédé après avoir mis le pistolet sur sa tête et appuyé sur la gâchette.

Vendredi, le chef de service Joseph Fisher a déclaré à CNN que même lorsqu’il n’y a pas de « balle » dans un pistolet de soutien, il y a toujours des projectiles, de la poudre à canon et du gaz, qui peuvent être dangereux dans une certaine plage.

Plusieurs agences enquêtent sur la façon dont cet incident s’est produit

Le film intitulé « Rust », qui tournait au Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique, mettait en vedette Baldwin, qui est également producteur du film.

Un appel au 911 obtenu par KOAT a offert un aperçu des minutes qui ont suivi l’incident. Un membre de l’équipe a déclaré à l’opérateur que deux personnes avaient été « accidentellement » abattues sur le plateau.

« Nous avons besoin d’aide. Ils ont filmé un réalisateur et une caméra », a déclaré une femme à l’opératrice. « J’étais assis, nous répétions et c’était fini, et j’ai couru, nous avons tous couru. »

Baldwin a déclaré vendredi qu’il était en contact avec la famille Hutchins.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, notre épouse, mère et collègue profondément admirée », a tweeté Baldwin.

« Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. « .

Selon l’affidavit, toutes les armes à feu et munitions, les appareils photo et le matériel informatique, ainsi que les vêtements portés par les acteurs au moment du tournage devaient être saisis.

Mais avant l’incident de jeudi, certains membres de l’équipe ont quitté la production en raison de problèmes de sécurité, notamment les procédures de sécurité des armes à feu et les protocoles covid-19 qui n’ont pas été suivis, selon le Los Angeles Times et d’autres rapports des médias.

La société de production du film a déclaré à Deadline dans un communiqué qu’elle n’avait été informée d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau.

« Nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant la fermeture de la production », a déclaré Rust Movie Productions, LLC dans le communiqué. « La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue pour Rust Productions et toutes les personnes associées à la société. »

CNN a tenté à plusieurs reprises de contacter Rust Movie Productions pour commentaires.

Le Bureau de la sécurité et de la santé au travail du Nouveau-Mexique mène une enquête.

« La société de production a signalé la mort et les blessures à OHSB hier soir, conformément aux lois sur la sécurité au travail. OHSB enquête sur l’incident en coordination avec les forces de l’ordre, l’employeur et les employés », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a également sécurisé la scène de la fusillade, a déclaré le porte-parole Juan Ríos.

Lisa Respers France de CNN, Kaylene Chassie, Kay Jones, Rebekah Riess, Sandra Gonzalez et Andy Rose ont contribué à ce rapport.