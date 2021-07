Travaillant dans la conception de costumes au cinéma et à la télévision, Isabelle Simone a participé à une multitude de looks à la caméra – mais maintenant elle sert des gants avec l’aide de deux autres créatifs.

Simone a travaillé dans la conception de costumes pour « West Side Story » de Stephen Spielberg et « Gilded Age » de Julian Fellowes, ainsi que « The Marvelous Mrs. Maisel » et « The Irishman », entre autres productions. Ses cofondateurs de leur nouvelle société Ladyfinch sont Jill Meschino, une productrice exécutive dans la publicité qui a aidé à concocter la campagne “L’homme le plus intéressant du monde” de Dos Equis, et Stephanie Finch, une dirigeante de l’industrie cosmétique. Simone et Finch ont échangé des idées commerciales potentielles au fil des ans. Finch et Meschino se sont connus à travers le monde du ballet, dans lequel leurs filles respectives sont impliquées. Pendant la pandémie, le couple a discuté du lancement d’une ligne de gants glamour lavables, et Simone a été enrôlée. “C’était totalement dans ma timonerie et nous avons trouvé que nous étions un bon trio”, a déclaré Simone.

Sachant qu’à l’ère de COVID-19, les gants ne sont plus une chose du passé, Ladyfinch essaie d’aider à combler ce vide. Lancée principalement en tant qu’entreprise de vente directe aux consommateurs, la marque propose des gants féminins lavables en machine qui se vendent entre 140 $ et 225 $.

La ligne à trois styles et le nom de l’entreprise ont été inspirés par les femmes glamour de leur vie. La belle-mère de Finch, par exemple, a appris elle-même à prendre l’avion pour pouvoir voyager elle-même de sa maison rurale de l’Illinois à Chicago pour acheter les nouvelles collections dans les grands magasins. Pendant ce temps, la grand-mère actrice de Simone, Sunnie O’Dea, a joué dans le film “Show Boat” de 1936.

Les gants Ladyfinch sont fabriqués à New York et en Californie. Cet automne, la marque vise à vendre à davantage d’avant-postes de vente au détail au-delà de la boutique Vivaldi dans l’Upper East Side.

Offerts en longueur de poignet ou jusqu’au coude, les gants sont disponibles dans des couleurs telles que le bleu parisien, le beige, le rose, le jaune, le blanc, le noir et le bleu clair. Pour plaire aux clients munis de smartphones, il existe une version conviviale avec un oiseau coccinelle signature sur l’index.

Les fondateurs de Ladyfinch ont initialement imaginé que les gants élégants étaient portés à des fins de sécurité, mais cela est devenu davantage une déclaration de mode qu’une mesure de précaution. « D’accord, je suis content de les porter dans le métro, de toucher le poteau avec mes mains gantées élégamment et de pouvoir ensuite les jeter dans la machine à laver, une fois rentré chez moi. Il y a un élément de sécurité, mais c’est bien plus que cela.

Pour l’avenir, elle s’attend à ce qu’il y ait un retour au glamour, les gens étant plus disposés à enfreindre les règles. “Après [all of] cela, tout le monde veut juste bien paraître et se sentir bien. Si cela signifie que vous portez une robe à paillettes pour recevoir votre vaccin COVID-19, alors vous portez une robe à paillettes pour recevoir votre vaccin COVID-19. Il s’agit de faire ce que vous voulez faire. Nous sommes allés à la maison, alors pourquoi ne pas vous habiller et tout faire pour sortir dîner avec vos amis ? »