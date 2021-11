L’assistant de Jen Shah, Stuart Smith, transforme le plaidoyer en coupable

Jen chahl’assistante de, Stuart Smith, a changé son plaidoyer de culpabilité.

Un greffier du bureau du juge Sidney H. Stein a confirmé à E! News que Smith avait changé son plaidoyer lors d’une audience le vendredi 19 novembre. En mars, la star de télé-réalité avait déjà été arrêtée pour son implication présumée dans un stratagème de télémarketing.

Selon People, Smith a lu une déclaration écrite au cours de l’audience dans laquelle il a déclaré : « J’ai sciemment et intentionnellement discuté et engagé avec d’autres personnes pour élaborer un plan ou une opération visant à obtenir de l’argent par de fausses déclarations en proposant et en incitant des personnes, dont beaucoup étaient plus de 50 ans ou plus, pour fournir de l’argent à des entités avec lesquelles moi et d’autres avons été impliqués. «

Smith a ajouté qu’il avait découvert plus tard « que ces sociétés de télémarketing induisaient en erreur les clients de ces entités en vendant à des personnes, dont beaucoup avaient plus de 50 ans, des informations censées être des services visant à améliorer leurs opportunités commerciales ».