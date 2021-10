Liverpool a révélé qu’il avait autorisé le prêt de Preston Sepp van den Berg à affronter son club parent mercredi.

Les Reds se rendent à Deepdale pour affronter l’équipe du championnat lors des huitièmes de finale de la Coupe Carabao. Le parcours de l’équipe de Jurgen Klopp dans la compétition a commencé par un Victoire 3-0 sur Norwich en septembre.

Dans un tirage intrigant, Liverpool affronte Preston, qui a recruté l’arrière central Van den Berg cet été.

Le Hollandais est en prêt pour la saison alors qu’il poursuit son développement avant un éventuel passage dans la première équipe.

Les joueurs en prêt ne sont généralement pas éligibles pour affronter leurs clubs parents. Cependant, Liverpool a accordé une dérogation spéciale pour permettre à son défenseur de ne pas manquer l’expérience.

Le manager adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a déclaré lors d’une conférence de presse: « Oui, bien sûr, il devrait jouer.

« C’est comme si tu veux être chef, tu dois passer beaucoup de temps en cuisine ! Alors, quel serait notre message si nous envoyions nos joueurs en prêt pour obtenir de bons matchs et qu’ensuite un bon match arrive et ne les laisse pas jouer ?

« Nous voulons donner des opportunités aux jeunes joueurs et pour Sepp, c’est un match incroyable. Je suis en contact avec lui, il l’attend avec impatience et c’est probablement le plus important.

Liverpool a eu beaucoup de succès en envoyant ses jeunes en prêt au championnat.

En effet, Harvey Eliott a impressionné à Blackburn la saison dernière et a joué un rôle remarquable dans l’équipe première cette saison avant sa blessure à la cheville.

Lijnders espère reproduire cela pour Van den Berg, 19 ans, qui a joué 17 fois pour Preston jusqu’à présent.

Liverpool espère le succès de Van den Berg

« C’est exactement ce dont il avait besoin ; un jeune demi-centre qui joue dans une position différente mais se bat dans le championnat », a déclaré Lijnders.

« Si vous pouvez sortir de cette ligue, vous serez prêt pour beaucoup.

« Nous avons hâte de le voir en pré-saison l’année prochaine. »

Liverpool est susceptible d’apporter des changements pour le match mercredi. Divock Origi et Takumi Minamino pourraient prendre l’avantage, tandis que Joe Gomez pourrait prendre la défense.

