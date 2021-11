L’assistant de Lampard met en garde contre le problème de Chelsea que Tuchel pourrait rencontrer

Jody Morris a déclaré que les joueurs plus âgés de Chelsea auraient pu aider les jeunes stars du club alors qu’il était directeur adjoint sous Frank Lampard.

Lampard et Morris sont arrivés à Stamford Bridge en 2019 après le limogeage de Maurizio Sarri. Ils ont connu plusieurs moments marquants en pirogue, mais n’ont finalement pas pu mener les Bleus à un succès soutenu.

En tant que tels, ils ont également obtenu la côtelette du propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, en janvier. Le successeur de Lampard, Thomas Tuchel, a eu un impact étonnant.

Il a mené Chelsea à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière. Cette saison, le club compte trois points d’avance en tête du classement de la Premier League après 12 matchs.

En réfléchissant à son temps en charge, cependant, Morris a admis que l’équipe – qui est en grande partie inchangée depuis son départ – aurait pu être plus favorable.

« Il y aura toujours des pros plus âgés qui ne joueront pas autant qu’ils le souhaitent », a déclaré le joueur de 42 ans au podcast Off the Hook.

« Dans notre groupe, certains des plus âgés aidaient les plus jeunes.

« Mais il y avait, comme dans tous les clubs, peut-être des opportunités où ils auraient dû les aider davantage. »

Thiago Silva est le membre le plus âgé de l’équipe de Chelsea et il aura 38 ans en septembre prochain. Les Blues ont une gamme de jeunes talents offensifs, dont Callum Hudson-Odoi et Mason Mount.

Cependant, des rapports affirment que Mount se sent sous-estimé sous Tuchel. L’international anglais pense que les signatures à gros revenus du club sont mieux traitées que lui parce qu’il est plutôt venu par l’académie du club.

L’équipe de Chelsea est l’une des plus solides de la Premier League, d’où son statut de challenger ferme pour le titre.

Tuchel a jusqu’à présent bien réussi à gérer les joueurs, y compris ceux qui n’ont pas évolué cet été. Les milieux de terrain Ruben Loftus-Cheek et Ross Barkley semblaient avoir peu d’avenir à Chelsea, mais ils ont gagné des minutes cette saison.

Le duo de Chelsea se bat pour le prix FIFA

Dans d’autres nouvelles, Le duo de Chelsea N’Golo Kante et Jorginho se battra avec plusieurs autres noms vedettes pour le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA pour 2021.

Kante a réalisé des performances exceptionnelles en route vers Chelsea en remportant la Ligue des champions, remportant le prix de l’homme du match de l’UEFA lors des deux manches de la demi-finale contre le Real Madrid et de la finale contre Manchester City.

Jorginho était également une figure clé de son club. Cependant, il a obtenu une reconnaissance supplémentaire pour avoir aidé l’Italie à triompher lors de la finale de l’Euro 2020 cet été.

Parmi les autres nominés pour le prix, citons Mohamed Salah de Liverpool et l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.