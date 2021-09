L’assistant de longue date de R. Kelly fait une déclaration surprise sur les allégations d’abus sexuels de la star

Le procès pénal de R. Kelly à Brooklyn est toujours en cours. Le chanteur de R&B en disgrâce est accusé de plusieurs crimes sexuels, notamment de trafic sexuel et d’abus de mineurs. Kelly a plaidé non coupable, mais les témoignages de plus d’une douzaine d’accusateurs prétendent le contraire. Une personne qui a donné un rapport contradictoire selon lequel Kelly était un agresseur est son ancienne assistante exécutive, Diana Copeland. Copeland a travaillé pour Kelly pendant 16 ans au total et dit que même si elle considérait certains des comportements de Kelly comme contrôlants, elle n’a jamais été témoin d’abus.

En ce qui concerne le témoignage selon lequel Kelly avait des gestionnaires pour recruter des femmes pour lui, Copeland dit que c’est difficile à croire pour elle. Elle a également dit à Michael Strahan de Good Morning America qu’en raison de la popularité de Kelly, ce n’était pas nécessaire. “Il ne me l’a jamais demandé, mais à l’époque… c’était R. Kelly, une méga superstar”, a-t-elle déclaré. “Il n’avait besoin d’aucune aide pour recruter des femmes, ou pour obtenir des femmes.”

Plusieurs des anciennes petites amies de Kelly ont témoigné que Kelly les enfermerait dans des chambres et ne leur permettrait pas d’accéder à de la nourriture ou de l’eau si elles ne respectaient pas la longue liste de règles du chanteur. Certaines des règles qu’ils prétendent avoir édictées par Kelly les qualifiaient de “papa”, de ne pas établir de contact visuel ou d’avoir des interactions avec d’autres hommes, et de demander à utiliser les toilettes et à manger.

Mais Copeland insiste sur le fait qu’elle n’a jamais vu de femme détenue contre son gré. “Quand cette affaire est arrivée, je lisais que des femmes étaient enfermées et kidnappées. Ce n’est pas ce que je vois. Je ne vois personne essayer de partir. Toutes les femmes qui sont parties ont franchi la porte”, a déclaré Copeland à Strahan.

“Il aurait des copines à la maison; ils avaient leurs propres chambres”, a-t-elle poursuivi. “Dans ces propriétés, il y avait comme, un certain décorum. C’était prévu. “Personne ne peut se déplacer. En ce qui concerne leur chambre, je ne sais pas s’ils ont dû demander la permission de partir.”

Mais Copeland a admis devant le tribunal que les petites amies de Kelly n’étaient pas en mesure d’entrer en contact avec des hommes ou d’interagir avec eux. Elle a raconté un incident où elle a laissé sa petite amie dans un ascenseur par erreur. La femme a été tournée contre le mur après qu’un autre homme soit entré. En conséquence, elle n’a pas vu Copeland partir. Copeland a dit à Strahan que parfois pendant les sorties, les petites amies de Kelly faisaient comme si elle pouvait interagir avec les hommes en leur nom.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait manqué ou non des signes indiquant que Kelly était un agresseur, elle a répondu qu’elle ne considérait Kelly que comme un “homme de famille” et un “homme d’affaires”. Elle a également dit à Strahan que ses responsabilités envers Kelly se terminaient “au seuil de la porte de sa chambre”.