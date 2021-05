L’assistant de Marine Le Pen déconcerté par la candidature présidentielle de Barnier: «Il n’est même pas français» | Monde | Nouvelles

L’ancien ministre français, M. Barnier, a annoncé qu’il souhaitait suspendre l’immigration en France jusqu’à cinq ans et renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’UE. Dans ce qui est considéré comme un argumentaire pour mener les républicains de centre-droit aux élections présidentielles de l’année prochaine, M. Barnier a déclaré dans des commentaires visant à saper le soutien de la candidate rivale Marine Le Pen: trois à cinq ans et suspendre l’immigration. «Je ne parle pas d’étudiants, je ne parle pas de réfugiés qui doivent être traités avec humanité et force.

“Mais nous devons reconstruire l’ensemble du processus.”

M. Barnier a précédemment averti que la France pourrait suivre le Royaume-Uni hors de l’UE au milieu «de troubles sociaux et de colère» face à l’immigration et à l’incapacité de l’Europe à défendre ses frontières.

Il a déclaré que Paris devrait s’entretenir avec ses alliés de l’UE sur la manière de renforcer les contrôles aux frontières de l’UE et sur la zone Schengen sans passeport.

M. Barnier a ajouté: “Les problèmes d’immigration ne sont pas modérés … nous devons parler à nos voisins de l’accord de Schengen, nous devons peut-être mettre en place des contrôles aux frontières plus stricts.”

Les commentaires faits dimanche à la télévision française interviennent alors que M. Barnier, qui a représenté l’UE dans les négociations sur le Brexit de 2019 à 2021, cherche à susciter l’intérêt pour une candidature à la présidence l’année prochaine.

Jusqu’à présent, l’ex-ministre, membre du parti conservateur Les Républicains, n’est pas considéré comme l’un des principaux challengers de la réélection du président Emmanuel Macron.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé français Philippe Olivier, qui est également conseiller spécial de la leader du rallye national Marine Le Pen, a expliqué pourquoi il n’avait aucune chance.

Il a dit: «Michel Barnier n’est même pas français.

«C’est un européiste, mais pas français.

“Il est d’autant plus ridicule qu’il pense que peut-être parce qu’il a réalisé quelque chose au niveau européen cela le qualifierait pour représenter quelque chose pour la France.

«Il pense que l’UE peut envoyer un gouverneur ici, mais il ne se rend pas compte que les Français n’en veulent pas.

“Les Français l’ont montré en 2005 lorsqu’ils ont voté contre la constitution européenne lors d’un référendum”.

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

M. Olivier a ajouté: «En France, les élections présidentielles sont un contrat entre un candidat et le peuple français.

«C’est un peu comme voter pour une reine ou un roi.

“Il est évident qu’une personne qui a été envoyée par une organisation internationale n’a absolument aucune chance.”

Un récent sondage publié dans le journal français Le Monde a montré que Mme Le Pen recueillait 43% du soutien contre 57% de M. Macron.

Même s’il n’a pas encore annoncé s’il se présenterait à nouveau ou non, ce qui est certain, c’est que M. Macron a vu son mandat présidentiel actuel gâché par des actions impopulaires sur toute une série de problèmes nationaux parallèlement à sa gestion de la pandémie qui divise.

Dans une autre interview avec Express.co.uk, l’eurodéputé allemand Gunnar Beck a affirmé que Mme Le Pen pourrait faire une énorme différence en Europe si elle était élue présidente française.

M. Beck a fait valoir que l’eurosceptique pourrait révolutionner Bruxelles et mettre fin à l’intégration européenne.

Il a déclaré: “En termes de politique européenne, la France est le pays le plus important d’Europe.

“Certains disent que c’est l’Allemagne, mais ils ont tort. Nous l’avons vu pendant la crise de la zone euro.

«En général, les Français ont prévalu.

«Si Le Pen devenait président, il y aurait d’énormes changements … en particulier sur des sujets comme la migration.

“Sur l’euro, il y aura une approche différente et il y aura un recalibrage.”

M. Beck a également affirmé que son élection serait une surprise pour les intégrationnistes extrêmes et “un énorme coup de pouce pour les eurosceptiques”.

Il a ajouté: «Plus important encore, cela mettra un terme au processus vers une union toujours plus étroite.

«Cela pourrait être l’événement le plus important de l’histoire européenne depuis des décennies et cela bouleversera fondamentalement les Allemands.

“Encore plus que la victoire de Donald Trump en 2016.”

Le premier tour de l’élection présidentielle doit avoir lieu en avril 2022.

Le second tour se tient deux semaines plus tard entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix.