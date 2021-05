L’assistant de Newcastle, Graeme Jones, entre dans le rôle de l’Angleterre pour l’Euro 2020 alors que Gareth Southgate capture l’ancien bras droit de Roberto Martinez à Swansea, Wigan et en Belgique

L’assistant de Newcastle, Graeme Jones, rejoindra la formation des entraîneurs de l’Angleterre pour l’Euro 2020 cet été.

Le joueur expérimenté de 51 ans se joindra aux Three Lions lorsqu’ils commenceront les préparatifs samedi et restera avec l’équipe pendant toute la durée du tournoi.

Guardian News & Media / Utilisation gratuite par tous les titres à perpétuité en vertu de l’accord NMC

Les fans de Newcastle sont ravis de Jones depuis son arrivée

Jones est très apprécié dans le monde du football, en particulier à Newcastle, où son arrivée en janvier a déclenché une reprise de forme – et il est entendu qu’il continuera à occuper ce poste la saison prochaine.

L’ancien patron de Luton a également connu le succès aux côtés de Roberto Martinez à Swansea, Wigan et l’équipe nationale de Belgique, lui donnant de l’expérience lors d’un tournoi majeur.

Annonçant la nouvelle avec son équipe provisoire de 33 hommes, le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré: «Je dois remercier Steve Bruce et (directeur général de Newcastle) Lee Charnley pour leur aide qui nous a permis de travailler avec Graeme.

. – Contributeur

Ce ne sera pas la première fois de Jones à un tournoi majeur

«Ils m’ont apporté un soutien incroyable et j’en suis très reconnaissant.»

Jones remplace Allan Russell, qui travaillait comme entraîneur en grève avant de démissionner en mai en raison de circonstances entourant un accident de la route.

Southgate a ajouté: «Nous n’effectuerons pas de remplacement à l’identique dans ce type ou dans ce domaine, mais je suis déçu pour Allan et la situation qui s’est produite.

.

Southgate a répondu aux questions des médias mardi après-midi

«Mais nous sommes heureux d’accueillir Graeme Jones, qui travaille évidemment avec Newcastle en ce moment. Il a eu des expériences fantastiques de travail avec Roberto Martinez en tant que directeur adjoint.

«Je suis donc très satisfait de Steve Holland, de Graeme et de Martyn Margetson, qui a été en demi-finale avec nous et avec le Pays de Galles, et Chris Powell. Nous avons une équipe d’entraîneurs vraiment solide et nous avons vraiment hâte de relever le défi.

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer