L’assistant exécutif de Cuomo se manifeste et allègue que le gouverneur de New York ” a enfreint la loi “

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo “a enfreint la loi” et doit être tenu responsable, a déclaré une ancienne assistante exécutive du gouverneur démocrate dans ses premiers commentaires publics depuis qu’elle l’avait accusé d’agression sexuelle.

Brittany Commisso a été identifiée comme « assistante exécutive n° 1 » dans le rapport explosif de la semaine dernière du procureur général de l’État, Letitia James, accusant Cuomo d’avoir harcelé sexuellement 11 femmes, y compris des employés actuels et anciens de l’État, de 2013 à 2020. L’aide a déclaré que Cuomo l’avait attrapée. mégot alors qu’ils ont pris un selfie dans le manoir exécutif en 2019 qu’en 2020, il a atteint sous son chemisier et lui a attrapé la poitrine.

CUOMO SUIT UN PLAYBOOK BIEN UTILISÉ PAR DES POLITICIENS AFFECTÉS PAR LE SCANDALE : NIEZ LES FAUTES, ATTENDEZ-LE

Commisso a révélé son identité pour la première fois lors d’une interview avec “CBS This Morning” et Albany Times Union, qui sera diffusée dans son intégralité lundi matin.

“Ce qu’il m’a fait était un crime”, a-t-elle déclaré dans l’interview. « Il a enfreint la loi.

Commisso est devenu jeudi le premier des accusateurs de Cuomo à déposer une plainte pénale contre lui. Le shérif du comté d’Albany, Craig Apple, a déclaré samedi que son bureau enquêtait sur l’affaire.

“C’était la bonne chose à faire”, a déclaré Commisso dans l’interview à propos de sa décision de se manifester. “Le gouverneur doit être tenu responsable.”

Rita Glavin, avocate du gouverneur, a déclaré vendredi que les e-mails prétendument sapant l’histoire de Commisso n’étaient pas inclus dans l’enquête de James.

“Je suis un ancien procureur fédéral et je connais la différence entre monter un dossier contre une cible et mener une enquête indépendante avec un esprit ouvert”, a déclaré Glavin. “Et il n’y a pas eu d’enquête ouverte dans cette affaire. L’enquête a été menée pour étayer un récit prédéterminé et dans notre système juridique, les deux parties sont entendues et ont accès aux preuves, mais ici, au lieu d’agir de manière indépendante enquêteurs, les enquêteurs ont agi en tant que procureurs, juge et jury. »

Fabien Levy, porte-parole du procureur général de l’État, a qualifié les propos de Glavin de “malheureux”.

« Après que plusieurs femmes aient accusé le gouverneur Cuomo de les avoir harcelées sexuellement, le gouverneur lui-même a demandé au procureur général James de superviser une enquête indépendante », a déclaré Levy dans un communiqué. « Les enquêteurs indépendants sélectionnés sont des professionnels très respectés, reconnus pour leur capacité juridique et d’enquête. Attaquer cette enquête et tenter de saper et de politiser ce processus enlève le courage dont font preuve ces femmes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il y aura une production continue de transcriptions d’entretiens mises à la disposition de l’Assemblée de l’État, qui seront expurgées si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Cuomo a nié tout acte répréhensible à la suite du rapport de l’État AG et a refusé les appels généralisés à la démission. Le comité judiciaire de l’Assemblée de l’État de New York devrait terminer son enquête de destitution plus tard cette semaine.