L’Assistant Google est tellement content des vaccins qu’il vous chantera une chanson

Google Assistant est apparemment très heureux du vaccin COVID-19, à tel point qu’il a maintenant une chanson intitulée “The Vaccine Song” qu’il vous chantera si vous le lui demandez.

Il fonctionne sur des haut-parleurs intelligents comme le Nest Audio, mais si vous le demandez depuis l’un des meilleurs téléphones Android, vous pourrez profiter de l’expérience avec des paroles à l’écran, accompagnées d’émojis.

The Vaccine Song célèbre la capacité du vaccin à protéger et à aider à prévenir les maladies graves de contracter le COVID-19 tout en louant le temps record qu’il a fallu aux scientifiques pour développer les vaccins.

La chanson ne remportera aucun Grammy Award, mais au moins elle rime. L’Assistant Google a tendance à s’appuyer un peu lourdement sur le réglage automatique, mais ce n’est pas Mariah Carey. Que pouvez-vous attendre d’un assistant IA qui n’a pas reçu de cours de chant formels?

La chanson ne convainc peut-être pas les opposants de se faire vacciner, mais c’est une façon mignonne, voire grinçante, de célébrer les progrès du déploiement pour inciter les entreprises, les États et les pays à commencer à se rouvrir.

Mais ne me croyez pas sur parole; allez-y et demandez à Google Assistant de vous faire une sérénade avec une chanson joyeuse de vaccin!

