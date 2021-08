L’assistant Google et la recherche obtiennent de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la rentrée

Google déploie de nouvelles fonctionnalités de l’Assistant qui visent à aider les familles à rester organisées et connectées. Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités de Google Assistant, la société a introduit quelques fonctionnalités éducatives supplémentaires dans la recherche Google pour rendre l’apprentissage plus facile et plus dynamique.

La fonction utile Family Bell de Google sera disponible pour sonner sur les appareils mobiles dans les semaines à venir pour vous aider à rester au top de vos routines. La fonctionnalité proposera également de nouvelles cloches personnalisables, qui lanceront une liste de contrôle sur votre Nest Hub. Une fois que vos enfants ont terminé une tâche, des animations et des sons de célébration apparaîtront à l’écran.

L’assistant gagnera également bientôt de nouvelles histoires de Pottermore Publishing, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans de Harry Potter. Vous pourrez y accéder à partir des meilleurs écrans intelligents ou d’un téléphone Android en disant : « Hey Google, raconte-moi une histoire de bêtes fantastiques ». De plus, Google s’associe à The English Schoolhouse, une maison d’édition primée, pour ajouter des histoires et des outils pédagogiques plus divers à l’Assistant.

Si vous avez configuré un groupe familial, vous pouvez rester connecté même lorsque vous n’êtes pas ensemble. Dites simplement “Ok Google, où est ma famille ?” pour vous assurer que vos enfants se rendent à l’école en toute sécurité. Avec Family Broadcast, vous envoyez même des messages à votre groupe familial tout au long de la journée.

Les enfants plus âgés peuvent désormais comprendre facilement des concepts complexes à l’aide de modèles AR et 3D sur Search, tels que le nouveau tableau périodique interactif. Outre les ordinateurs, ces modèles sont également accessibles à partir de n’importe quel téléphone Android, y compris les meilleurs téléphones Android bon marché. Les enfants peuvent même perfectionner leurs compétences en espagnol avec le nouveau bouton Assistant “Traduction en direct” dans la recherche.