L’Assistant Google lance le mode Invité pour renforcer la confidentialité à des moments précis | La technologie

Google introduit une nouvelle fonctionnalité pour tous les appareils compatibles avec ses assistants virtuels. Le mode Invité est destiné à renforcer la confidentialité de l’utilisateur vis-à-vis des étrangers.

Toutes les commandes que nous donnons à nos enceintes et autres appareils compatibles avec un assistant virtuel sont enregistrées. Avec ces informations, l’assistant peut proposer des fonctions, des recherches et des résultats personnalisés au fur et à mesure que nous interagissons avec eux.

Cependant, l’utilisateur ne souhaite pas toujours que ses demandes soient sauvegardées ou que ses goûts soient révélés devant des étrangers. Pour ces moments précis, Google a introduit une nouvelle fonction. Avec le mode Invité, l’appareil “n’envoie pas ce que vous dites à Google ou à qui que ce soit d’autre”.

Par défaut, l’Assistant Google ne conserve pas les enregistrements audio et vous pouvez lui demander de supprimer l’activité de votre compte avec cette simple phrase: “Hey Google, supprime tout ce que je vous ai dit cette semaine.” Cependant, les interactions sont enregistrées dans le compte pour décrire vos goûts. C’est là que le nouveau mode invité.

“Hey Google, active le mode Invité”, avec cette phrase, nous pouvons demander à l’appareil de ne pas enregistrer les interactions que nous allons donner ci-dessous et ne pas afficher les résultats personnels que vous indiquez habituellement. Si quelqu’un vient chez vous et que vous souhaitez utiliser l’assistant sans révéler de données personnelles, cette fonction vous aide à protéger votre vie privée.

De cette façon, ils peuvent masquer les entrées du calendrier, les contacts et autres données privées jusqu’à ce que vous désactiviez la fonction Invité. Vous pourrez continuer à utiliser l’assistant de manière plus sécurisée et privée pendant un certain temps, évitant ainsi d’avoir à le désactiver pour protéger vos données et ne pas révéler certaines recherches que vous faites régulièrement et que vous ne souhaitez pas que l’autre personne sache. .

«Nous savons qu’il arrive que, pour une raison quelconque, vous ne souhaitiez pas que vos propres interactions avec l’Assistant Google soient enregistrées et que la décision vous appartiendra toujours», explique la société. Même comme ça, interactions si elles peuvent être enregistrées dans d’autres applicationsSi nous demandons à l’assistant de rechercher une vidéo à lire sur YouTube, elle sera reflétée dans l’historique de cette application, par exemple.

Pour le moment, la fonction n’est disponible que pour les utilisateurs de la version anglaise, dans les mois à venir, elle sera activée pour le reste des langues. Si vous souhaitez plus d’informations, demandez à votre conférencier “Hey Google, parle-moi du mode Invité.” De plus, la société a ajusté la sensibilité de son écoute pour éviter les enregistrements involontaires et que l’assistant ne pense pas que nous lui parlons en entendant un mot similaire.