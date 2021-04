L’Assistant Google peut maintenant trouver un iPhone en mode silencieux

Google a annoncé aujourd’hui une poignée de nouvelles fonctionnalités de l’Assistant, tout en en rendant d’autres plus largement disponibles. Le plus grand permet aux propriétaires d’iPhone de trouver des appareils égarés à l’aide d’écrans intelligents et de haut-parleurs Google à mesure que la disponibilité des routines de l’assistant augmente.

«Hey Google, trouve ou sonne mon téléphone» est une commande très utile à la maison. Sur la plate-forme d’Apple, l’Assistant passe actuellement un appel téléphonique régulier vers votre numéro de mobile. L’expérience est plus optimisée sur Android avec la commande vocale fonctionnant même si Ne pas déranger est activé.

Une fonctionnalité similaire arrive maintenant sur iOS via l’application Google Home. Une fois que les utilisateurs ont configuré des alertes critiques, ils peuvent recevoir des notifications «Trouver votre téléphone avec l’Assistant» accompagnées d’une sonnerie personnalisée. Il jouera même si l’iPhone est mis en silence et activé DND. Dans les coulisses, Apple semble avoir accordé à l’application Home un droit d’alertes spéciales pour contourner les paramètres actuels de l’appareil et déclencher des sons critiques.

Pendant ce temps, comme Google l’a précédemment télégraphié, Duplex sur le Web peut aider à emporter. Lorsque vous commandez dans des restaurants qui apparaissent dans l’application Google sur Android, vous devez d’abord effectuer des sélections de menu comme d’habitude.

Cependant, l’Assistant sera appelé lors du processus final de «vérification» pour «naviguer automatiquement sur le site et renseigner vos coordonnées et informations de paiement enregistrées dans Google Pay et synchronisées avec la saisie automatique de Chrome». Comme pour les tickets de cinéma (comme vu ci-dessus), une feuille glisse pour guider les utilisateurs d’Android tout au long du processus. Google s’associe d’abord à certaines chaînes avant de s’étendre à d’autres partenaires de restauration aux États-Unis plus tard cette année. Cette capacité élargit encore Duplex, le terme générique de Google pour les efforts qui aident les utilisateurs à accomplir des tâches fastidieuses en plusieurs étapes.

Google rend également disponibles dans le monde entier les déclencheurs de lever et de coucher du soleil dans les routines de l’assistant. Cette refonte du processus de création de macros comprend un carrousel d’actions suggérées et permet aux utilisateurs de placer des raccourcis d’écran d’accueil sur Android. La refonte a été lancée pour la première fois en décembre.

