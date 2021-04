L’assistant Google pourrait apprendre à agir sans message d’activation préalable, et c’est ainsi que cela fonctionnerait | La technologie

Grâce à la fonction appelée “guacamole”, Google Assistant permettrait d’activer et d’exécuter des fonctions sans aucune commande d’activation préalable.

Pas une nouvelle recette de cuisine, mais une fonctionnalité apparemment nouvelle sur laquelle Google travaille et cela nous permettrait d’être plus agiles et plus directs lors de l’appel ou de la gestion de tâches avec Google Assistant.

L’une des annonces qui pourraient être annoncées lors de la conférence des développeurs Google le 18 mai est une nouvelle fonctionnalité pour l’Assistant Google, une fonction qui nous permettrait d’appeler Google Assistant sans avoir à dire le typique «Hey Google», et également de réaliser de nombreuses autres commandes telles que la gestion des alarmes ou la réponse aux appels plus directement.

Les Mountain Viewers recherchent toujours des moyens de rendre l’assistant beaucoup plus facile à utiliser, et s’ils ont récemment publié de nouvelles fonctionnalités pour mieux configurer les routines de l’assistant, maintenant nous pourrions effectuer une multitude d’actions en omettant le message d’activation classique.

Selon les rapports d’Android Police, après une mise à jour de l’application Google sur Android, un nouveau menu ou fonction appelée “guacamole” est apparu dans la liste de configuration de l’assistant, uniquement pour certains utilisateurs. Une fois cette fonctionnalité activée, elle permettrait d’effectuer certaines tâches sans dire l’activation classique “Hey Google”.

Il semble que cette fonction serait conçue autour de raccourcis vocaux ajoutant de cette manière la possibilité d’omettre le mot d’activation habituel, de pouvoir répondre directement aux appels ou d’arrêter les alarmes, entre autres choses.

Si cette nouvelle fonctionnalité est enfin incluse, il serait beaucoup plus agile et plus rapide d’utiliser la plupart des commandes vocales de l’assistant Google, mais d’un autre côté on risquerait aussi de prendre des mesures sans s’en rendre compte, avec ce qu’il va falloir voyez si ceux de Mountain View nous offrent différentes options pour la sensibilité et l’activation de la voix.