L’Assistant Google transforme votre Nest Hub Max en un hub de télétravail

Google s’est occupé de mettre à jour Workspace avec de nouveaux niveaux et fonctionnalités. La dernière fonctionnalité permet à Workspace d’accéder à certains des meilleurs écrans intelligents avec Google Assistant, comme le Nest Hub Max.

Avec le nouveau déploiement, les utilisateurs de Workspace pourront rejoindre un appel Google Meet directement depuis leur écran intelligent, simplement en disant quelque chose comme “Hey Google, rejoins ma réunion”. L’extraction des horaires devrait également être plus facile à partir de l’un des meilleurs haut-parleurs Google Assistant.

Le travail à domicile étant toujours la norme pour de nombreux employés, cela pourrait rendre la participation à des réunions plus pratique pour ceux qui ont les mains liées ou qui souhaitent peut-être simplement prendre l’appel depuis leur lit, bien qu’éteindre la caméra puisse être un choix judicieux. dans ce cas.

L’accès à l’espace de travail depuis Google Assistant a été lancé plus tôt cette année sur les meilleurs téléphones Android. Selon Google, cette fonctionnalité “permettra à vos utilisateurs d’accomplir leurs tâches de manière plus transparente en utilisant uniquement leur voix, qu’il s’agisse de demander ce qu’il y a sur leur calendrier, de rejoindre des réunions et d’envoyer des e-mails en déplacement”.

La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les écrans intelligents compatibles avec Google Assistant à partir d’aujourd’hui et sera rythmée au cours des deux prochaines semaines. Cependant, l’accès à ces fonctionnalités de l’Assistant Google dépend des administrateurs qui devront les activer pour leur organisation. Les administrateurs pourront également exiger la reconnaissance vocale de la reconnaissance faciale pour l’authentification.

Le lancement intervient juste après que Google a lancé Workspace Individual pour les propriétaires d’entreprise individuels. Google a également rétabli la limite d’une heure pour les appels de groupe dans Google Meet sur les comptes gratuits, ce qui invitera les utilisateurs à effectuer une mise à niveau lorsqu’ils atteindront la limite de temps.

