L’assistant réalisateur d’Alec Baldwin au cinéma a fait l’objet de plaintes

. – Un assistant réalisateur sur le tournage de « Rust » a fait l’objet de plaintes concernant la sécurité et son comportement sur le plateau lors de deux productions en 2019, ont déclaré à CNN deux personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec lui.

Les plaintes contre le directeur adjoint Dave Halls incluent une violation des protocoles de sécurité pour l’utilisation d’armes et d’appareils pyrotechniques, le blocage des lignes de feu et des sorties, et des cas de comportement sexuel inapproprié sur le lieu de travail.

Halls a été identifié dans les documents judiciaires comme l’assistant réalisateur qui a remis à l’acteur Alec Baldwin une arme à feu à accessoire, qui, lorsqu’elle a été tirée, a touché la directrice de la photographie Halyna Hutchins avec une balle réelle. Hutchins a ensuite été déclaré mort dans un hôpital du Nouveau-Mexique.

Plaintes contre Dave Halls concernant les réunions de sécurité

Maggie Goll, un fabricant agréé d’accessoires et de pièces pyrotechniques IATSE Local 44, a déclaré dans une déclaration à CNN que tout en travaillant sur la série d’anthologies de Hulu « Into the Dark » en février et mai 2019, Halls n’a pas organisé de réunions de sécurité et n’a pas constamment annoncé la présence d’une arme à feu sur le plateau à l’équipe, comme c’est le protocole.

« La seule raison pour laquelle l’équipe a appris la présence d’une arme était que l’assistant propmaster demandait à Dave de reconnaître et d’annoncer la situation tous les jours », explique la déclaration de Goll.

Il ajoute que le prop master « annonçait chaque jour lorsqu’une arme était requise dans la chambre, la disposition de cette arme – qu’il s’agisse d’une réplique en caoutchouc/plastique, d’une réplique qui n’a pas tiré, ou d’une « froide » fonctionnelle, mais déchargée, permettant à quiconque d’inspecter ladite arme avant de l’apporter sur le plateau et de la présenter aux talents. (…) Dave était souvent réprimandé par le responsable des accessoires pour avoir tiré sur les acteurs sans rendre les accessoires, y compris l’arme, ou pour ne pas avoir fait d’annonces de sécurité . «

Urgence médicale sur le plateau

La déclaration de Goll décrit également un cas où un pyrotechnicien agréé a eu une urgence médicale sur le plateau et Halls lui a demandé de continuer à filmer.

« Je lui ai dit qu’ils étaient libres de filmer ce qu’ils voulaient, mais qu’il n’y aurait pas de feu ou d’étincelles, etc., jusqu’à ce que le médecin, l’agent de sécurité incendie et tous mes collègues soient en sécurité sur le plateau », détaille Goll.

Halls n’a pas répondu à la demande de CNN samedi soir de commenter les allégations de Goll contre lui.

Plus de plaintes de sécurité contre l’assistant

Un membre de l’équipe qui a également travaillé sur les productions, mais qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles, a corroboré les récits de Goll et a déclaré que lorsque Halls tenait des réunions de sécurité, elles étaient brèves et il était dédaigneux, affirmant que les armes utilisées seraient les même que la production utilise toujours et se demandant pourquoi ils ont dû tenir les réunions en premier lieu.

Le membre de l’équipe a également déclaré que Halls s’était plaint qu’une arme à feu était « sous licence » (inspectée par un professionnel agréé sur le plateau, comme un armurier) pour une scène dans laquelle une actrice a pointé l’arme sur sa propre tête et a appuyé sur la gâchette.

Goll et l’autre membre de l’équipe ont parlé à CNN d’un autre cas dans lequel Halls a insisté pour continuer à tirer sur les lieux alors qu’une tempête frappait, où les lumières électriques touchaient la boue, les câbles étaient exposés à la pluie et les membres de l’équipe craignaient pour votre sécurité.

Conduite sexuelle inappropriée

En ce qui concerne les allégations d’inconduite sexuelle, Goll a déclaré qu’il n’avait pas déposé de plainte, mais a déclaré que « le premier jour de mon retour dans l’émission, un autre membre de l’équipe m’a dit de » faire attention « avec Dave, disant qu’il était trop familier physiquement avec l’équipe, malgré de nombreux rejets et plaintes concernant des contacts indésirables et inutiles. Rien de trop extrême, mais les membres de l’équipe de tous les genres et de toutes les dispositions étaient mal à l’aise par les contacts de Dave sur le dos, la taille, les épaules, etc. «

Goll a déclaré à l’époque qu’il avait appelé une ligne de sécurité de la production et s’était plaint en interne aux producteurs exécutifs de Blumhouse Productions en personne. Il a également déclaré avoir informé la Directors Guild of America (DGA) des personnes qui ne se sentaient pas en sécurité.

« A ma connaissance, rien n’a été fait après mes plaintes », précise son communiqué.

CNN a contacté Blumhouse Productions et la DGA pour commentaires.

Andy Rose de CNN a contribué à ce rapport.