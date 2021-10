L’armurier en chef sur le tournage de « Rust » a déclaré aux autorités qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser l’arme qui a tué le directeur de la photographie … mais l’assistant réalisateur a avoué que l’arme n’avait pas été soigneusement vérifiée auparavant. Alec Baldwin a tiré la balle fatale.

Selon un nouveau mandat de perquisition, obtenu par TMZ, Hannah Gutierrez-Reed a déclaré aux autorités le jour de la fusillade qu’elle avait vérifié les munitions – qu’elle a appelées les « mannequins », ce qui signifie qu’il ne s’agissait pas de balles réelles. Elle a ajouté qu’il n’y avait jamais eu de tournées en direct sur le plateau.

Elle a poursuivi en disant que l’arme avait été enfermée dans un coffre-fort dans un camion à hélice pendant la pause déjeuner et sortie peu de temps avant la scène fatale. L’implication – elle dit que l’arme lui a semblé sûre, car elle n’a pas été utilisée pendant le déjeuner. Elle a cependant dit qu’il y avait quelques personnes qui avaient accès au coffre-fort.

Directeur assistant David Salles — la personne qui a remis l’arme à Baldwin et l’a appelée une « arme froide » — a avoué quand elle lui a montré l’arme à feu avant la répétition, il ne pouvait se souvenir d’avoir vu que 3 cartouches. Il a admis qu’il aurait dû vérifier toutes les cartouches et ne se souvient pas si Hannah a fait tourner le tambour avant de lui remettre le pistolet, et il l’a, à son tour, remis à Baldwin.

Après le directeur de la photographie Halyna Hutchins et directeur Joël Souza ont été abattus, Halls dit qu’il a inspecté la chambre et qu’il se souvient avoir vu au moins 4 douilles factices avec le trou de signature sur le côté, et une sans trou. Il a dit que celui sans le trou n’avait pas de capuchon … l’implication est qu’il s’agissait des restes d’une cartouche de munitions.

Tout cela indique un manque de précautions de sécurité sur le plateau, et c’est quelque chose que le procureur de district examine maintenant pour déterminer si des accusations criminelles doivent être déposées. Le procureur a déclaré que des accusations étaient sur la table pour toutes les personnes impliquées. Les autorités souhaitent reparler avec Baldwin et elles souhaitent examiner les antécédents professionnels de Halls et de Gutierrez Reed avant de prendre une décision de dépôt.

Comme nous l’avons signalé, Halls a été licencié d’un emploi précédent pour des problèmes de sécurité, et Gutierrez Reed était un novice qui n’a travaillé que sur un film avant « Rust », et a même exprimé sa crainte de jouer le rôle d’armurier en chef.