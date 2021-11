Suite à la fusillade mortelle sur le tournage du film Rust, l’assistant réalisateur du film a rompu son silence sur la tragédie qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Dans une déclaration obtenue par le New York Post, Dave Halls – le directeur adjoint de Rust – a parlé avec émotion de Hutchins, affirmant qu’elle « n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j’ai travaillé, mais aussi une amie ». Halls a ajouté: « Je suis choqué et attristé par sa mort. J’espère que cette tragédie incitera l’industrie à réévaluer ses valeurs et ses pratiques pour s’assurer que personne ne soit à nouveau blessé lors du processus créatif. »

Hutchins a été tué sur le tournage de Rust le 21 octobre, après que l’acteur Alec Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice qui, au départ, n’était pas censé être chargé de balles réelles. En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Notamment, la déclaration de Halls n’apporte pas vraiment de lumière nouvelle sur ce qui s’est passé exactement avant la fusillade, qui est survenue après qu’il eut annoncé au plateau que l’arme à feu était une « arme blanche », puis l’a remise à Baldwin, selon un affidavit. qui a été précédemment obtenu par PEOPLE. Le point de vente a également signalé qu’un mandat de perquisition récemment mis à jour indiquait que Halls avait déclaré au bureau du shérif du comté de Santa Fe qu’avant l’incident, les protocoles de sécurité des armes à feu n’avaient pas été pris aussi au sérieux qu’ils auraient dû l’avoir.

L’assistant réalisateur de « Rust » fait sa première déclaration publique depuis le tournage fatal sur le plateau https://t.co/y0YzGJb3Kh – CBS Mornings (@CBSMornings) 2 novembre 2021

Dans une déclaration sur la situation tragique, Rust Movie Productions LLC a déclaré: « L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna. » Le communiqué ajoute: « Nous avons interrompu la production du film pour une période indéterminée et coopérons pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe. Nous fournirons des services de conseil à toutes les personnes liées au film pendant que nous travaillons pour traiter cet horrible événement . »

À la suite de l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter et, plus récemment, elle a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident. « Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « Elle était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. » La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.