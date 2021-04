Il existe un autre assistant virtuel que vous pouvez appeler à l’aide de votre iPhone. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez dire «Hey Spotify», l’application Spotify étant ouverte, pour commencer à lire une chanson, un album ou même une liste de lecture.

Comme l’a d’abord repéré GSM Arena, cette fonctionnalité de mot de réveil mains libres était déjà testée depuis un certain temps et a maintenant commencé à être déployée pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android. . a pu accéder et essayer cette fonctionnalité sur iPhone.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a rien à voir avec la fonction «Hey Spotify» à part demander des choses à l’intérieur de l’application. Étant donné que la fonctionnalité ne fait que commencer à se déployer, tous les utilisateurs ne pourront pas la trouver, mais voici où elle devrait être:

Pour activer la fonction « Hey Spotify », appuyez sur l’icône Paramètres sur la page d’accueil de Spotify Puis cliquez sur « Interactions vocales Cliquez sur le bouton » Hey Spotify « et c’est tout

Désormais, lorsque vous utilisez l’application, vous pouvez simplement dire le mot de réveil pour améliorer votre expérience d’écoute.

Cette nouvelle fonctionnalité «Hey Spotify» s’ajoute à la fonction de recherche vocale qui était auparavant disponible pour les utilisateurs Premium. La différence est que «Hey Spotify» est vraiment mains libres.

Au cours des derniers mois, Spotify a annoncé plusieurs nouvelles choses, telles que son intention d’ajouter un niveau d’abonnement HiFi, combinant musique et podcasts sur la même page, et un design repensé dans toutes ses applications iOS, Mac et Web.

