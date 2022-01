L’assistant vocal Alexa d’Amazon doit monter sur le vaisseau lunaire de la NASA

La console Callisto sera testée dans la capsule Orion de la NASA. (Amazon / Lockheed Martin / Cisco Illustration)

Alexa, quand arrivons-nous sur la lune ?

Mettre l’assistant vocal d’Amazon sur un vaisseau spatial lié à la lune peut ressembler à de la science-fiction (bonjour, HAL !). Mais cela devrait devenir un fait scientifique plus tard cette année lorsqu’une console durcie aux radiations se rendra dans la capsule spatiale Orion de la NASA pour la mission Artemis 1 autour de la lune.

Il n’y aura aucun humain à bord pour le vol d’essai, qui marquera le premier lancement de la fusée Space Launch System de la NASA. Au lieu de cela, la voix d’Alexa et l’anneau bleu pulsant d’Echo interagiront avec les opérateurs du centre de contrôle de la mission de Houston pour une démonstration technologique créée par Lockheed Martin, Amazon et Cisco.

Le projet est connu sous le nom de Callisto – un nom qui rend hommage à la nymphe mythologique qui était une adepte de la déesse grecque Artémis.

« Callisto fera la démonstration d’une technologie unique en son genre qui pourrait être utilisée à l’avenir pour permettre aux astronautes d’être plus autonomes lorsqu’ils explorent l’espace lointain », Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale de Lockheed Martin de l’espace civil commercial. , a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse.

Inclure Alexa dans la mission est particulièrement significatif pour Aaron Rubenson, vice-président d’Amazon Alexa. « L’ordinateur Star Trek était en fait un élément clé de l’inspiration originale d’Alexa – cette notion d’une intelligence ambiante qui est là quand vous en avez besoin … mais qui s’estompe également en arrière-plan lorsque vous n’en avez pas besoin », a-t-il déclaré lors de une téléconférence.

Un peu plus de sept ans après les débuts d’Alexa, il est enfin en train de décoller. « Nous envisageons un avenir où les astronautes pourraient se tourner vers une IA embarquée pour accéder à l’information, pour les aider à faire leur travail, rendre leur travail plus simple et plus efficace, et finalement pour une certaine forme de camaraderie », a déclaré Rubenson.

Avec les conseils de Lockheed Martin, le maître d’œuvre du vaisseau spatial Orion, Amazon a peaufiné le matériel Echo pour qu’il soit plus résistant aux radiations dans l’environnement spatial et a peaufiné le logiciel Alexa pour qu’il soit plus à l’écoute des commandes vocales dans une capsule qui peut devenir plus bruyante que votre salon typique.

Callisto intègre également une version sur tablette du système de vidéoconférence Webex de Cisco, avec une fonction de tableau blanc qui pourrait s’avérer utile pour la collaboration entre les futures équipes d’Orion et les contrôleurs au sol.

La version dans l’espace d’Alexa tire parti de la capacité de la plate-forme à prendre en charge les interactions vocales même si le vaisseau spatial est hors de communication avec le sol. La commande vocale locale signifie que les équipages en orbite lunaire n’auront pas toujours à faire face aux écarts de communication de deux secondes que les astronautes d’Apollo ont connus.

« Ce sont toutes sortes de défis sur lesquels nous avons travaillé pour rendre cette démonstration possible », a déclaré Rubenson. « Du point de vue des capacités, nous avons également ajouté des milliers de nouvelles interactions qu’Alexa peut traiter et qui sont pertinentes pour l’espace et la mission. »

Artemis 1 doit être lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride entre mars et avril, avec Callisto installé à l’avant de la cabine de l’équipage d’Orion.

L’équipe a récemment effectué un test de communication de bout en bout pour résoudre les bogues. « Nous avons eu quelques problèmes, mais nous les avons corrigés, et c’était génial », a déclaré Rob Chambers, directeur de la stratégie de vol habité et du développement commercial chez Lockheed Martin Space Systems.

La console Callisto intègre un haut-parleur et un microphone de type Amazon Echo, ainsi qu’un écran de tablette adapté au système de vidéoconférence Webex de Cisco. (Lockheed Martin / Amazon / Cisco Image)

Une équipe d’astronautes virtuels de Mission Control mettra Callisto à l’épreuve au cours de la mission d’une semaine, qui devrait s’étendre au-delà de l’orbite lunaire. Les tests comprendront la diffusion de vidéos HD 720p, le partage d’un tableau blanc, l’obtention de lectures sur la télémétrie du vaisseau spatial et le contrôle des lumières de la cabine.

« Nous pourrions imaginer à l’avenir potentiellement étendre cela à d’autres types d’appareils », a déclaré Rubenson. « Peut-être qu’il s’agit de contrôler les vues des caméras ou de contrôler les configurations des écrans. … Pour cette première démonstration, nous nous sommes concentrés sur les lumières en tant que preuve de concept, puis sur une capacité supplémentaire que nous avons construite.

Rubenson a déclaré que la version dans l’espace d’Alexa sera capable de vérifier ses banques de données terrestres pour les dernières nouvelles ou résultats sportifs. « Nous pensons que cette fonctionnalité est très importante, car si nous essayons d’aider les astronautes à lutter contre l’isolement qui fait partie d’une mission de plusieurs semaines comme celle-ci, il pourrait être utile de pouvoir intégrer une partie de la routine quotidienne dans le vaisseau spatial », a-t-il déclaré.

Jeetu Patel, vice-président exécutif et directeur général de la sécurité et de la collaboration de Cisco, a déclaré que Callisto devait satisfaire aux normes de sécurité et de fiabilité de la NASA. La dernière chose que vous voudriez, c’est qu’Alexa abandonne à un moment critique ou qu’elle soit prise en otage par des pirates informatiques.

« S’assurer qu’il existe un niveau de respect de la sécurité et de la confidentialité, tout en garantissant la fiabilité du côté de la connectivité dans l’espace, n’est pas une tâche triviale », a déclaré Patel.

Chambers a déclaré que Lockheed Martin avait eu l’idée derrière Callisto il y a des années et l’avait suggérée à la NASA. « Comme vous le savez, nous avons construit quelques avions de nos jours, et aucun avion ne quitte la ligne ces jours-ci sans voix », a-t-il déclaré. « Le fait que nous ayons construit un vaisseau spatial sans voix, pensions-nous, était plutôt étrange. »

La NASA a donné le feu vert au projet et Lockheed Martin s’est associé à Amazon et Cisco pour transformer l’idée en réalité. Les trois sociétés se partagent les coûts de développement et compensent la NASA pour les coûts de l’agence spatiale. Aucun fonds des contribuables n’est impliqué, a déclaré Chambers.

Cette infographie retrace la procédure d’interaction de l’équipage virtuel avec Callisto. Cliquez sur l’image pour une version plus grande. (Graphique Amazon Alexa)

Pour l’instant, la NASA ne s’est pas engagée à inclure Callisto dans les vols en équipage qu’elle prévoit, comme la mission autour de la lune Artemis 2 prévue pour 2024 ou l’alunissage Artemis 3 prévu au plus tôt en 2025. trois sociétés espèrent que Callisto trouvera sa place à bord des futurs engins spatiaux.

« Nous cherchons vraiment à démontrer quelque chose qui serait utile à la NASA et à d’autres agences spatiales, certainement à tous les acteurs spatiaux commerciaux », a déclaré Chambers.

Rubenson a déclaré que les leçons apprises dans l’espace devraient aider Amazon à améliorer également la capacité d’Alexa à effectuer des tâches terrestres.

« Si vous pensez à certains des durcissements que nous avons dû faire autour des vibrations et à la capacité de gérer les requêtes sans connectivité, ceux-ci sont pertinents pour le travail que nous effectuons, par exemple, dans les voitures compatibles Alexa », a-t-il déclaré.

Callisto pourrait offrir un moment propice à l’apprentissage pour la prochaine génération de scientifiques, d’ingénieurs et d’explorateurs : Amazon, par exemple, rend plus d’informations sur la mission Artemis 1 accessibles via des appareils compatibles Alexa. La société déploie également un nouveau programme Amazon Future Engineer appelé Alexa pour les astronautes, qui proposera des visites virtuelles en direct du Johnson Space Center de la NASA ainsi que du matériel pédagogique adapté à Artemis 1.

Pour obtenir un aperçu des offres Artemis d’Alexa et pour configurer des rappels pour les prochaines étapes de la mission, les utilisateurs peuvent dire : « Alexa, emmenez-moi sur la lune ». Mais quoi que vous fassiez, ne demandez pas à Alexa d’ouvrir les portes de la baie des pods.