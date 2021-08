L’assistant vocal Alexa d’Amazon peut désormais vous aider à trouver les centres de test et de vaccination COVID-19 les plus proches

Avec cette mise à jour, Alexa permettrait aux utilisateurs de trouver les centres les plus proches pour les tests COVID-19 ainsi que la distance que l’utilisateur devrait parcourir pour s’y rendre.

Amazon Alexa : Amazon a mis à jour son assistant vocal intelligent Alexa pour fournir une aide à la vaccination contre COVID-19. Pour la nouvelle mise à jour, le géant de la technologie a travaillé avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union et MapMyIndia, permettant à Alexa d’aider les gens à trouver où se procurer la dose de vaccin contre le coronavirus ainsi que d’autres informations utiles sur les centres de vaccination. Alexa donnerait également aux utilisateurs des informations sur les centres de vaccination les plus proches, les utilisateurs pouvant demander à l’assistant vocal intelligent la disponibilité des doses, les numéros d’assistance téléphonique pour le coronavirus et des détails pour contribuer au soulagement de COVID-19, entre autres.

Toutes les informations proviendraient d’Alexa du portail CoWin, du site Web du ministère de la Santé de l’Union et de MapMyIndia.

Avec cette mise à jour, Alexa permettrait aux utilisateurs de trouver les centres les plus proches pour les tests COVID-19 ainsi que la distance que l’utilisateur devrait parcourir pour s’y rendre. Pour cela, les utilisateurs n’auraient qu’à dire « Alexa, où puis-je obtenir un test COVID-19 ? », et les informations qui s’afficheraient incluraient également le centre de vaccination le plus proche en fonction des informations de localisation de l’utilisateur. Ces informations peuvent être utilisées par l’utilisateur pour programmer sa visite sur le portail CoWin pour la réservation de son créneau. De plus, les centres de vaccination pour les amis et la famille peuvent également être consultés à l’aide d’Alexa, et si le vaccin n’est pas disponible, un utilisateur peut définir un rappel à l’aide d’Alexa pour vérifier la disponibilité le lendemain.

Alexa utiliserait même les informations du site Web du ministère de la Santé de l’Union pour donner les dernières mises à jour sur les vaccins COVID-19 administrés dans le pays, et cela aiderait également à dissiper les doutes des gens sur la vaccination. En dehors de cela, Amazon s’est également associé à plusieurs ONG comme Akshaya Patra, Goonj et Give India, et les utilisateurs peuvent faire un don à ces organisations en utilisant Alexa lui-même pour aider les personnes souffrant de COVID-19.

