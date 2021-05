L’association américaine de tennis n’a pas réussi à protéger les enfants contre les abus sexuels ⋆ .

La United States Tennis Association a échoué pendant des années à informer les jeunes athlètes et leurs parents de dizaines d’entraîneurs soupçonnés d’être des prédateurs sexuels, selon une nouvelle poursuite contre l’USTA.

Ce n’est que l’année dernière que l’USTA a publié pour la première fois une liste des entraîneurs qui avaient été secrètement interdits par le sport, seulement après la publicité entourant le procès et la condamnation d’un entraîneur de tennis populaire dans le nord de la Californie.

«J’ai été abusé sexuellement par cet entraîneur depuis le moment où j’avais environ 13 ans à environ 15 ans», a déclaré Stevie Gould, maintenant joueur de tennis à l’Université de San Francisco. Gould et sa famille poursuivent l’USTA et sa succursale du nord de la Californie pour avoir gardé secrète les informations sur l’entraîneur, Normandie Burgos, qui a été reconnu coupable de l’avoir violé et agressé des centaines de fois.

«Ils ont délibérément choisi de se protéger de toute responsabilité, en particulier des poursuites en diffamation», avocat Bob Allard partagé dans une interview sur le programme Law & Crime Network Brian Ross Investigates. «Ils se protégeaient. Ils n’ont pas agi pour protéger les enfants. »

L’USTA, qui a refusé de commenter les allégations, n’est que le dernier organe directeur du sport américain à être accusé de favoriser et de dissimuler les abus sexuels de ses jeunes athlètes. USA Swimming et USA Gymnastics ont tous deux été découverts pour avoir des centaines d’entraîneurs qui avaient abusé des athlètes sous leur contrôle et leur autorité.

Dans le cas de Gould, le procès allègue que les responsables de l’USTA ont appris que Burgos avait fait l’objet d’une enquête policière pour avoir abusé d’athlètes mineurs en 2014, mais ont gardé secret le fait qu’il a révoqué son adhésion et lui a interdit de participer aux futurs événements de l’USTA en conséquence.

D’autres organes directeurs nationaux – notamment US Equestrian, US Figure Skating, USA Field Hockey, USA Gymnastics et USA Swimming – ont, pendant des années, mis à jour des listes publiques de membres interdits afin d’aider à protéger les jeunes athlètes contre de tels abus.

Dans une déposition dans le procès, un ancien responsable de l’USTA Passer Gilbert, qui avait qualifié les politiques du groupe de robustes, a déclaré: «Je ne savais pas si nous avions une liste d’interdiction spécifiquement pour les conduites sexuelles dans le département de la base», à la question de l’avocat Bob Allard.

Pour mieux protéger les enfants, Allard a déclaré qu’il fallait mettre en place des systèmes pour arrêter d’autres prédateurs comme Burgos qui «feront tout ce qu’ils peuvent pour avoir accès aux enfants» dans le sport.

“Il avait un pouvoir extrême sur eux,” Jordan Sanders, a déclaré un procureur adjoint du district de Contra Costa qui a jugé l’affaire, lors d’un entretien avec Brian Ross Investigates.

«Ils pensaient que s’ils se manifestaient, ils allaient tout perdre. Ils ont donc estimé que leur entraîneur, leur mentor, quelqu’un qui était si proche d’eux personnellement et de leur famille que c’était la seule opportunité qu’ils avaient de faire cela, sinon ils seraient tous emmenés », a déclaré Sanders.

Burgos s’était engagé dans des comportements de toilettage envers Gould à un stade précoce, plaçant Gould sur une «bourse» avec des leçons de tennis privées gratuites, couvrant les coûts de son équipement de tennis et lui offrant des niveaux uniques d’attention et d’affection particulières tout au long de leur relation de mentorat.

«Je savais juste que j’étais avec une personne en qui j’avais plus confiance que presque n’importe qui d’autre dans ce monde, et pourtant, ici, il me faisait des choses», a déclaré Gould. «J’ai acheté des hameçons, des lignes et des plombs, et je croyais que mon chemin pour devenir joueur de tennis universitaire, devenir un athlète boursier et obtenir mon diplôme universitaire reposait sur le fait qu’il m’y conduisait.

Les abus effrénés de Burgos se sont définitivement arrêtés en 2017, lorsque Gould a divulgué les abus à sa mère. Après ce moment, Gould et sa famille ont commencé à travailler avec le bureau du procureur du comté de Contra Costa afin d’obtenir et d’enregistrer une confession de Burgos. Après l’exécution réussie du plan et un procès qui a suivi, Burgos a été reconnu coupable des 60 chefs d’accusation d’abus sexuels portés contre lui et condamné à 255 ans de prison.

Pourtant, dans le contexte de cette prétendue victoire, Gould reste accablé par son passé; et, comme de nombreux survivants d’abus, continue de porter un sentiment de perte implacable.

«Je n’ai jamais l’impression que c’est fini pour moi, de savoir qu’il est parti pour la vie», a déclaré Gould. «Cela ne veut pas dire que la douleur ou que les souvenirs sont partis… Il restera toujours dans ma tête.

En réponse à une enquête sur les allégations de Gould et Allard, l’USTA a écrit dans un courriel: «Bien que nous apprécions la possibilité de comparaître sur Brian Ross Investigates, nous transmettrons votre offre. Merci.”

[image Courtesy of Stevie Gould and Bob Allard]

