L’association caritative britannique bien-aimée de Meghan Markle publie une déclaration dévastatrice sur l’Afghanistan | Royale | Nouvelles

L’association caritative, fondée en 1886 et dont la duchesse de Sussex est mécène, a publié une déclaration sur Twitter expliquant que leurs programmes en cours basés dans la région ont cessé en raison de la prise de contrôle des talibans.

La déclaration dévastatrice fait référence à « l’inquiétude continue » des adeptes en raison de l’équipe que l’association caritative a basée en Afghanistan pour leurs projets en cours.

L’association, dont le travail aide à lutter contre les causes d’abandon et de négligence des animaux et aide les personnes vulnérables à rester avec leurs animaux de compagnie, a été touchée par les événements dans la région alors que les talibans prenaient le contrôle après 20 ans de guerre.

La déclaration a confirmé que les travaux ne peuvent pas se poursuivre en raison des conditions actuelles, en déclarant : « Mayhew Afghanistan a mis en œuvre deux programmes à Kaboul : la vaccination de masse contre la rage et la stérilisation. Ces deux programmes restent suspendus.

L’organisation basée à Londres, qui travaille pour améliorer la vie des chiens, des chats et des personnes dans les communautés tant au niveau local qu’international, a confirmé qu’ils “restent en contact régulier” avec leur “équipe et les parties prenantes sur le terrain” et que “protéger leur sécurité » est la « priorité absolue » de l’association.

Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, a été saisie par des extrémistes djihadistes au cours de la semaine dernière et est le lieu d’évacuation d’urgence des citoyens au milieu de la crise.

Des milliers d’Afghans, de civils et de militaires ont déjà été évacués, mais le processus se poursuit.

Ils mentionnent qu’ils ne sont pas la seule organisation de protection des animaux qui a été touchée par la dévastation en Afghanistan où les talibans prennent le contrôle des grandes villes tandis que les résidents cherchent refuge ailleurs.

Dans la déclaration, ils font référence à leurs intentions pour l’avenir en déclarant : « Si les circonstances le permettent, nous espérons poursuivre ces programmes. »

Meghan a personnellement contacté Mayhew en 2019 pour lui offrir son soutien et est devenue le premier patron royal de l’association.

La duchesse a un engagement commun avec la cause de l’amélioration de la vie des animaux et des personnes, et selon le site Web de Mayhew, la duchesse a « compris depuis longtemps le lien entre le bien-être animal et communautaire ».

Pendant la pandémie, la duchesse a remercié les amoureux des animaux pour leur soutien au travail de Mayhew.

Dans sa lettre ouverte, elle a reconnu que la pandémie de COVID-19 a souligné l’importance de « la communauté et la connexion ».

Elle a écrit : « Je tiens à remercier tous les amoureux des animaux à Londres, au Royaume-Uni et dans le monde qui ont soutenu Mayhew au cours de l’année écoulée.

« Votre aide a permis à Mayhew, malgré les difficultés, de continuer à fournir un soutien vital aux chats et aux chiens, ainsi qu’aux communautés qui les entourent. »