L’association caritative du prince Charles accusée d’avoir publié un rapport sur le timing avec la victoire de Meghan devant le tribunal | Royale | Nouvelles

Jeudi, un rapport sanctionné par la Prince’s Foundation du cabinet d’audit Ernst & Young, a révélé que M. Fawcett s’était coordonné avec des réparateurs pour un honneur pour un homme d’affaires saoudien qui a fait un don à l’œuvre de charité de Charles. Le rapport a été publié jeudi, ce qui a coïncidé avec la décision de la Cour d’appel concernant Meghan and the Mail on Sunday. Après la publication du rapport, Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, a affirmé que la publication n’était « peut-être pas un accident ».

Il a déclaré: « Ce n’est peut-être pas un hasard si l’association caritative de Charles a choisi le jour de la décision de justice de Meghan pour publier un rapport préjudiciable sur le scandale de l’argent pour l’accès. »

L’enquête menée par l’auditeur a révélé que l’assistant de Charles avait été en contact avec des soi-disant « fixateurs », concernant les honneurs d’un donateur entre 2014 et 2018.

L’enquête a toutefois ajouté que l’activité avait eu lieu à l’insu ou sans l’approbation de la Fondation princière.

Clarence House a déjà insisté sur le fait que Charles n’était pas au courant de l’incident.

Un résumé du rapport se lit comme suit : « En ce qui concerne l’allégation d’obtenir des honneurs pour un donateur en échange de dons, il existe des preuves qu’une communication et une coordination ont eu lieu entre le PDG de l’époque et les soi-disant« fixateurs » concernant les nominations honorifiques pour un donateur entre 2014-18.

« Il n’y a aucune preuve que les administrateurs de l’époque étaient au courant de ces communications. »

M. Fawcett a démissionné le mois dernier suite aux allégations selon lesquelles il aurait eu des entretiens avec Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz sur l’obtention d’un CBE et d’une citoyenneté britannique.

M. bin Mahfouz a reçu un CBE honorifique de Charles lors d’une cérémonie privée en 2016.

L’enquête a également révélé que M. Fawcett et un autre employé de la fondation anonyme, étaient impliqués dans un transfert d’argent de la Fondation Mahfouz, fondée par M. bin Mahfouz, à la Fondation pour les enfants et les arts (CATA), qui est à moitié disparue.

Charles a cessé d’être mécène de l’association en 2019.

Dame Sue Bruce, présidente de la Prince’s Foundation, a déclaré que l’incident avait été un chapitre difficile, mais que des leçons seront tirées à l’avenir.

Une déclaration précédente de Clarence House a déclaré: « Il est important pour Son Altesse Royale que les organismes de bienfaisance qui portent son nom fonctionnent selon les normes les plus élevées, conformément aux règles établies par les organismes de réglementation des organismes de bienfaisance.

« Nous profitons de cette occasion pour renforcer les conseils à ces associations caritatives, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les supporters. »

La publication du rapport est intervenue alors que la duchesse de Sussex gagnait son procès en matière de protection de la vie privée contre Associated Newspapers, propriétaire du Daily Mail, du Mail On Sunday et de MailOnline.

Le tribunal a estimé que la lettre publiée dans le journal était privée et « profondément personnelle ».

Dans un communiqué, Meghan a déclaré: « Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis le début, j’ai fait preuve de patience face à la tromperie, à l’intimidation et aux attaques calculées.

« Les tribunaux ont demandé des comptes à l’accusé et j’espère que nous commençons tous à faire de même.

« Parce qu’aussi loin que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n’est pas le cas.

« Demain, ça pourrait être toi.

« Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue – elles sont un échec quotidien qui nous divise et nous méritons tous mieux. »

Clarence House a été approchée pour commentaires par Express.co.uk.