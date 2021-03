L’association de 14 ans de Scott Brown avec le Celtic devrait prendre fin après avoir conclu un accord préalable au contrat pour rejoindre Aberdeen en tant que joueur-entraîneur

Le skipper du Celtic Scott Brown rejoindra Aberdeen dans un rôle de joueur-entraîneur cet été, ont confirmé les Dons.

Le joueur de 35 ans a conclu un accord préalable au contrat et se joindra au nouveau patron Stephen Glass, qui a joué avec Brown à Hibernian.

.

L’association de 14 ans de Scott Brown avec le Celtic a pris fin

.

Stephen Glass a réussi à attirer son ancien coéquipier à Pittodrie

«L’opportunité d’amener un joueur du calibre de Scott, un leader qui a plus d’apparitions européennes pour le Celtic que pour tout autre joueur, est un énorme coup pour moi et pour Aberdeen.»

Brown a déclaré sur le site Web du Celtic: «C’est une décision énorme de quitter ce magnifique club, qui a été une partie si importante de ma vie pendant si longtemps, mais c’est une nouvelle opportunité pour moi et un nouveau chapitre. Le Celtic ne me quittera jamais et le club restera à jamais dans mon cœur.

« Nous avons encore du travail à faire cette saison et cela sera, bien sûr, toujours mon objectif principal alors que nous essayons d’apporter plus de succès à nos fans. »

La carrière celtique de Scott Brown en chiffres

Apparitions: 604

Buts: 46

Aides: 62

Trophées: 23

Cartons jaunes: 141

Cartons rouges: 7

Cité sur le site Web d’Aberdeen, Brown a ajouté: «Il ne fait aucun doute que j’avais beaucoup à délibérer pour décider de mes prochaines étapes, en particulier après avoir passé 14 années de succès au Celtic.

«Cependant, l’opportunité de rejoindre Aberdeen, un club qui entame une nouvelle période passionnante avec mon ancien coéquipier Stephen maintenant à la barre, en était une que je ne pouvais pas laisser passer.

«J’ai toujours le sentiment que j’ai beaucoup à donner, non seulement sur le terrain, mais à plus grande échelle alors que je me lance dans mon parcours d’entraîneur. Je serai implacable dans ma quête du succès pour Aberdeen. »