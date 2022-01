L’association de football : un aperçu – Vital Football

La Football Association (FA) est l’organe directeur juridictionnel du football organisé (football) en Angleterre et dans les dépendances de la Couronne de Jersey, Guernesey et de l’île de Man. Les joueurs de football en ligne qui utilisent des sites de paris sportifs qui ne sont pas sur Gamstop via Casino-wise.com devraient savoir quelque chose sur cette organisation.

Histoire de l’association de football

Cet organe directeur a été créé en octobre 1863. Cela fait plus de 158 ans. Au moment de la création de l’organisation, le football se jouait dans tout le Royaume-Uni selon des règles et des directives qui variaient considérablement d’une localité à l’autre. Le problème était la confusion qui a été créée lorsque les écoles pré-universitaires enseignaient aux enfants à jouer au football selon des règles différentes. Les enfants allaient à l’université pour apprendre qu’ils jouaient tous au football selon des règles différentes.

Pour résoudre le problème, un groupe d’organisations s’est réuni pour établir un ensemble uniforme de règles et de directives de football qui pourraient être utilisées à tous les niveaux du jeu. Ebenezer Cobb Morley (président de la FA (1867-1874)) était responsable de la rédaction des lois du jeu originales, qui ont finalement été appelées les «règles de Londres».

Plus de détails sur l’association de football

La FA est la plus ancienne instance dirigeante du football au monde. Ils supervisent tous les aspects de la communauté nationale du football au Royaume-Uni tout en exerçant une grande influence sur les organisations de football locales.

Au niveau international, la FA est membre à la fois de l’UEFA et de la FIFA. Ils ont également un siège permanent à l’International Football Association Board (IFAB). Il s’agit de l’organe juridictionnel qui supervise les Lois du Jeu dans la majeure partie de l’Europe.

Fonctionnellement, la FA supervise l’organisation des ligues amateurs et professionnelles et des événements majeurs relevant de sa compétence. Cela comprend la nomination de groupes de gestion au niveau national pour toutes les ligues et équipes de football masculin, féminin et junior.

La FA Cup

L’événement le plus médiatisé contrôlé par la FA est la FA Cup. Cet événement présente des centaines de clubs professionnels jusqu’à 10 niveaux au sein de la communauté du football professionnel anglais. Le tournoi annuel massif comprend six tours de qualification à partir desquels les 32 derniers clubs se qualifieront pour le niveau approprié de la compétition où ils affronteront les 48 meilleurs clubs professionnels du pays de la Premier League (niveau 1) et de la Ligue anglaise de football (niveaux 2 à 4).

Pour les petits clubs de football, la FA Cup est une excellente occasion d’acquérir une visibilité nationale. Comme on pouvait s’y attendre, un seul club n’appartenant pas aux ligues majeures n’a jamais atteint les quarts de finale. Le vainqueur de ce tournoi massif obtient la FA Cup et une place en UEFA Europa League s’il n’est pas déjà en championnat. Le détenteur actuel de la FA Cup est Leicester City, qui a battu Chelsea en finale de la FA Cup 2021.

La FA et son implication avec la Premier League et la Ligue anglaise de football

Actuellement, la FA n’est pas directement impliquée dans les opérations quotidiennes de la Premier League et de la Ligue anglaise de football. Ces deux ligues sont autonomes en termes de fonctionnement des ligues. Cela dit, la FA a un droit de veto sur la nomination des principaux responsables des deux ligues. Ils ont également le droit d’employer des modifications aux règles nationales et d’approuver ou d’opposer leur veto à toute nouvelle règle que ces deux ligues pourraient suggérer et créer.

Pour ce qu’elle est, la Premier League (20 équipes) est la meilleure ligue de football au Royaume-Uni. La ligue de football anglaise compte trois niveaux professionnels (72 équipes), qui comprennent le championnat EFL, l’EFL League One et l’EFL League Two. Chaque année, les trois dernières équipes de la Premier League sont reléguées en EFL Championship League. Simultanément, les deux meilleures équipes de l’EFL Championship League sont promues en Premier League, le troisième sport revenant au vainqueur d’un tournoi éliminatoire entre les équipes de la 3e à la 6e place de la EFL Championship League.

La FA et le football féminin

Historiquement, la Football Association n’a pas eu de très bonnes relations avec les organisations de football féminin du pays. En fait, la FA a interdit le football féminin organisé de 1921 à 1969. Cependant, la FA est revenue à la raison en 1993 et ​​a créé le « Women’s Football Committee », qui gère actuellement le football féminin en Angleterre.

Photo par Unsplash