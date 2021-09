L’Association des banques indiennes demande à la RBI d’exempter les comptes du gouvernement de la circulaire des comptes courants

in

L’Association des banques indiennes (IBA) a demandé à la Reserve Bank of India (RBI) d’exempter les comptes détenus par le gouvernement auprès de diverses banques du champ d’application de la circulaire du 6 août 2020 sur les comptes courants. La demande a été faite sur la base des commentaires reçus des banques membres d’IBA, a déclaré à FE un banquier au courant de l’évolution de la situation.

Si la banque centrale accède à cette demande, une banque n’aura pas à clôturer les comptes courants détenus auprès d’elle par l’État même si l’exposition de la banque à l’État est inférieure à 10 % du total des emprunts de ce dernier. Le délai de mise en conformité avec la circulaire, visant à prévenir les fraudes, a été prolongé au 31 octobre à compter du 31 juillet 2021.

« Le but de la circulaire est d’empêcher le siphonnage des fonds donnés par les banques. Dans le cas du gouvernement, cela peut difficilement être considéré comme un risque. C’est pourquoi nous avons demandé une exemption », a déclaré le banquier.

Les courriels envoyés à l’IBA et à la RBI sont restés sans réponse jusqu’au moment de mettre sous presse.

Selon des gens de l’industrie, le gouvernement était mécontent de l’idée de devoir fermer certains de ses comptes courants, qui contrevenaient aux termes de la circulaire du 6 août. Certaines banques ont même été menacées d’être mises sur liste noire par le gouvernement. Afin de résoudre ce conflit entre le mandat réglementaire et les souhaits du gouvernement, les banques ont demandé que les comptes publics soient totalement exclus du champ d’application de la circulaire.

Alors que des problèmes comme celui-ci continuent d’entraver la mise en œuvre de la circulaire, les banquiers sont réconfortés par la déclaration de la RBI selon laquelle les problèmes que les banques ne sont pas en mesure de résoudre elles-mêmes doivent être signalés à l’IBA pour obtenir des conseils appropriés. “Les problèmes résiduels, le cas échéant, nécessitant un examen réglementaire seront signalés par IBA à la Banque de réserve pour examen d’ici le 30 septembre 2021”, avait déclaré la RBI le 4 août tout en prolongeant le délai de mise en œuvre de la circulaire.

En attendant, la circulaire continue de faire l’objet d’une contestation judiciaire devant la Haute Cour du Kerala. Muthoot Fincorp et GEO VPL Finance ont déposé des requêtes en justice contre la circulaire. Lors de sa dernière audience dans l’affaire du 12 août, le tribunal a pris note de la soumission de la RBI, qui était similaire à sa clarification du 4 août. La prochaine audience sur cette affaire est prévue le 12 octobre.

