L’Association des détaillants de l’Inde appelle le gouvernement à être inclus dans les MPME

Facilité de faire des affaires pour les MPME: L’Association des détaillants de l’Inde (RAI) a fait plusieurs démarches au cours des trois dernières années auprès de divers ministères pour rétablir leur statut de micro et petites entreprises, y compris l’honorable ministre des MPME Shri Nitin Gadkari.

Le commerce de détail n’est pas classé dans les micro et petites entreprises depuis 2017. La notification de la Gazette du gouvernement datée du 27 juin 2017 indiquait que les organisations qui ne traitent ni de la fabrication ni de l’offre de services ne relèvent pas de la loi sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises, 2008. Par conséquent, ils ne peuvent pas obtenir le mémorandum Udyog Aadhaar (qui s’appelle l’enregistrement des MPME). Cela comprend les entreprises liées à tous les types d’activités de commerce de gros et de détail.

Le raisonnement était que la vente au détail ne relève pas du secteur prioritaire, a déclaré la déclaration de la RAI. En conséquence, les prêts accordés au secteur MPME relèvent des prêts sectoriels prioritaires. L’objectif des prêts au secteur primaire est de promouvoir les entreprises agricoles et à forte intensité de main-d’œuvre dans l’économie et, par conséquent, les prêts sont disponibles à des taux concessionnels. « En raison du retrait du statut de MPME, les détaillants sont contraints d’emprunter à un taux plus élevé ou auprès de sources financières informelles », indique le communiqué.

Kumar Rajagopalan, PDG de l’Association des détaillants de l’Inde (RAI), a déclaré: «Les détaillants du pays devraient devenir compétitifs. Pour cela, ils auront besoin de tout le soutien dont ils pourront bénéficier du gouvernement. Reconnaître des millions de petits et moyens détaillants sous MPME leur donnera un élan et des options de financement indispensables. »