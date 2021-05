L’Association des gouverneurs républicains a dû littéralement jeter Lindell hors du bus pour se rendre à la réunion et il est FURIEUX ⋆ .

Comme indiqué, à plusieurs reprises, ce type, Mike Lindell, a gagné des centaines de millions de dollars en fabriquant des oreillers et, bien qu’il soit le bienvenu dans l’idéologie politique qu’il désire (dans la limite du raisonnable), c’était probablement une erreur de mélanger ces millions avec une cause politique qui semble parfois conçu pour ne rien faire d’autre que pour aspirer des millions de dollars. Mike Lindell, un gars assez riche pour acheter son entrée à la Maison Blanche, a été expulsé d’un bus sur le chemin du dîner de l’Association des gouverneurs républicains. Oh, jusqu’où il est tombé.

Pourquoi allait-il au dîner de la RGA? Nous sommes heureux que vous ayez posé la question, car nous avions également besoin de savoir:

Politico a rapporté: «Un responsable de la RGA, qui a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré mardi soir que Lindell avait tenté de rejoindre le transport pour les membres uniquement pour un dîner au manoir du gouverneur du Tennessee et avait été refusé. La personne a ajouté: «Ces événements sont réservés aux membres de la RGA, et Mike Lindell n’est actuellement pas membre de la RGA.»

Lindell a dit à Steve Bannon qu’il prévoyait de confronter le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey, au sujet de ses allégations de fraude électorale.

Ah, bien sûr.

À un moment où ce groupe en particulier veut probablement désespérément regarder avec impatience 2022, en particulier avec ces nouvelles lois délicieuses mises en place, Mike et sa foule tentent toujours de gagner 2020. Fait intéressant, Donald Trump lui-même semble être rattrapé. dans le même genre de chose, un plan de plus en plus insensé et expansif pour gagner 2020, au lieu d’une approche prospective jusqu’en 2022. Certes, il pourrait y avoir des problèmes dans le proche avenir de Trump.

Mais l’avenir de Lindell est grand ouvert et il part en tournée cet été avec un tas d’autres stars de MAGA, donc nous ne savons pas tout à fait pourquoi il ne répète pas le sien … c’est peut-être ce qu’il faisait dans le bus, répétant et rassemblant du nouveau matériel pour le grand tour.

Jésus, ces gens.

Voici Lindell qui panique à ce sujet… à Steve Bannon:

Agitant autour de ses prétendues références de conférence RGA, Mike Lindell dit qu’il a été exclu de tout le rassemblement, pas seulement du dîner. pic.twitter.com/P57P3etUAX – Zachary Petrizzo (@ZTPetrizzo) 26 mai 2021

Jason

Jason