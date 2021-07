L’association des libraires appelle un livre sur la mode trans ‘violent’ et ‘nocif’ ⋆ 10z viral

Le livre d’Abigail Shrier, « Irreversible Damage : The Transgender Craze Seducing Our Daughters » est sorti à la mi-2020 et la gauche s’est instantanément déclenchée (bien sûr). L’American Booksellers Association (ABA) s’excuse maintenant d’avoir inclus le livre dans sa « boîte blanche ».

Shrier est écrivaine pour le Wall Street Journal et son livre traite de « l’épidémie trans » et de la façon dont la société encourage les « personnes en transition ». Elle a interrogé des jeunes filles, leurs parents, des conseillers et des médecins qui avaient encouragé ou subi une chirurgie de transition de genre. Elle a également interviewé des femmes qui regrettent beaucoup d’avoir mutilé leur corps – des femmes qu’elle appelle des « détransitionnaires ».

Le livre a bouleversé de nombreux progressistes. Deux employés d’Amazon ont maintenant démissionné pour protester contre la décision de l’entreprise de continuer à vendre le livre parce qu’il « encadre les jeunes qui s’identifient comme transgenres comme des malades mentaux ». Shrier a partagé ceci sur Twitter après la publication de l’histoire :

L’ABA envoie une « boîte blanche » tous les deux mois à certains de ses magasins membres. Cette boîte comprend généralement des copies avancées de livres, des livres finis qui sont populaires et d’autres supports promotionnels. Ce mois-ci, l’ABA a décidé d’inclure le livre de Shrier dans le package.

Le gaucher en colère Casey Morrissey a ensuite tweeté à propos du livre, disant qu’elle « bouillonnait » après l’avoir trouvé dans sa boîte. « Savez-vous ce que vous ressentez en tant que libraire trans et acheteur de livres ? Ce n’est même pas un nouveau titre, alors ça m’a vraiment pris dans les tripes », a-t-elle déclaré. “Faire mieux.”

Le porte-parole de l’ABA n’a pas publié de déclaration sur la façon dont le livre a été inclus, mais c’est certainement un livre que tout le monde devrait lire, surtout aujourd’hui. L’ABA a publié une déclaration sur son compte Twitter (qui a été changé en privé à la suite de la controverse) disant :

Il s’agit d’un incident grave et violent qui va à l’encontre des politiques, des valeurs et de tout ce que nous croyons et soutenons d’ABA. C’est inexcusable. Les excuses ne suffisent pas. Nous avons commencé à nous attaquer à ce problème aujourd’hui et nous nous engageons à engager le dialogue critique nécessaire pour éclairer des mesures concrètes pour remédier aux dommages que nous avons causés.

Shrier a encore une fois répondu avec une déclaration forte :

La gauche de l’interdiction des livres est un mouvement totalitaire. Il n’a aucune utilité pour une société ouverte et libérale avec une grande diversité de points de vue, et il utilisera la honte, la peur et la coercition pour gagner. Il ne peut pas être harmonisé avec le libéralisme. https://t.co/rQMdPcZDFC – Abigail Shrier (@AbigailShrier) 15 juillet 2021

Chad Greene, auteur américain et militant LGBT, a défendu Shrier. “Je suis une personne gaie et trans et le livre de @AbigailShrier raconte les histoires de personnes trans comme moi.” Il a écrit: “Vous soutenez l’effacement des voix trans comme la mienne en permettant aux intimidateurs de censurer les discours qu’ils n’aiment pas.”

La PDG d’ABA, Allison Hill, a publié mercredi soir une déclaration :

Cette semaine, nous avons fait un mal horrible lorsque nous avons inclus un livre anti-trans dans la boîte postale de juillet de l’ABA aux membres. La semaine dernière, nous avons fait un tort terrible et raciste en présentant le best-seller “Blackout” de Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk et Nicola Yoon avec la mauvaise image de couverture, en la confondant avec une image du couverture d’un livre d’un autre auteur noir, un extrémiste de droite.

Elle fait référence à Candace Owens, qui était autrefois démocrate.

Les gauchistes crieront, crieront et censureront tout ce avec quoi ils sont légèrement en désaccord. Mais le livre de Shrier a toujours été nommé Livre de l’année par The Economist et l’un des meilleurs livres de 2021 par The Times et The Sunday Times. Joe Rogan l’a également interviewée sur son podcast.

Le bien vaincra toujours le mal.