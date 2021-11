L’association du conseil scolaire de l’Illinois met fin à son adhésion à la NSBA à cause d’une lettre de menace parentale

L’Illinois Association of School Boards a voté jeudi pour mettre fin à son adhésion à la National School Boards Association après que le groupe national a envoyé une lettre au président Joe Biden demandant une intervention fédérale pour enquêter sur les parents indisciplinés qui protestent lors des réunions locales.

« La décision fait suite aux tentatives précédentes de l’IASB d’initier des changements dans la structure de gouvernance, la transparence et la surveillance financière de l’association nationale », indique un communiqué de presse de l’IASB. « L’IASB a suspendu le paiement des cotisations à la NSBA pour 2021-2022, mais a continué à travailler pour essayer d’apporter les changements nécessaires. »

À ce jour, 26 associations de conseils scolaires publics ont pris leurs distances par rapport à l’association nationale au sujet de la lettre controversée. Parmi eux, treize ont abandonné leur adhésion ou cessé de payer des cotisations.

« Le Conseil reconnaît la nécessité d’une organisation nationale saine qui peut fournir une formation, un plaidoyer fédéral, des ressources partagées et des opportunités de réseautage », a déclaré l’IASB. « L’IASB a informé la NSBA que ‘l’IASB ne pense plus que la NSBA puisse remplir ce rôle important.’ En septembre, la NSBA a envoyé une lettre au président Biden appelant à une aide fédérale, à l’insu des membres de son association d’État.

En réponse à la lettre de la NSBA, qui comparait les parents protestataires aux terroristes nationaux, le ministère américain de la Justice et Merrick Garland ont demandé au FBI de surveiller et d’enquêter sur les parents qui auraient proféré des menaces lors des réunions du conseil scolaire local au sujet des restrictions et du programme COVID-10 qui incluent une théorie critique de la race.

Cette semaine, des membres républicains du Congrès ont révélé des documents internes du FBI qui montraient que le FBI « marquait » à l’échelle nationale des parents qui auraient harcelé les membres du conseil scolaire, soulevant des inquiétudes concernant le premier amendement.

« Cela aurait dû être AG Garland, et non un dénonciateur du FBI, pour révéler que la division antiterroriste du FBI ‘marquait des menaces’ les parents américains », a déclaré le représentant américain Dan Bishop, RN.C., à propos de la révélation. « Je lui ai envoyé une lettre l’appelant pour voir toute la correspondance à ce sujet. »

Le FBI a répondu aux allégations, insistant sur le fait que l’agence n’enfreint pas les droits du premier amendement et qu’elle n’enquête pas sur les parents qui s’expriment lors des réunions du conseil scolaire.