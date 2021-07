L’association française de la mode forme des demandeurs d’emploi grâce à l’upcycling – WWD

in

PARIS – Le projet Renaissance est une question de seconde chance.

L’association française à but non lucratif propose une formation aux demandeurs d’emploi à travers un atelier qui réutilise des vêtements de créateurs pour leur donner une seconde vie – une approche qui attire l’attention des principaux acteurs de l’industrie, dont la Maison Alaïa, qui s’associe à Renaissance sur une collection capsule de vêtements recyclés.

Lundi soir, l’association a organisé son deuxième défilé annuel pour mettre en lumière le travail des participants de cette année, qui espèrent trouver un emploi dans des maisons de couture après une première édition en 2020 qui a eu lieu juste avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus, entravant les perspectives de ses diplômés.

Des mannequins ont défilé dans la maison de vente aux enchères parisienne Drouot dans des tenues célébrant la notion d’égalité des sexes, dans le but de montrer que l’upcycling est une affaire unisexe.

Les vêtements pour hommes ont été déconstruits et transformés en tenues pour femmes, allant des variations de vestes sur mesure à une robe de mariée en tulle blanc massif, tandis que les basiques pour femmes, y compris les corsets, ont été transformés en vêtements pour hommes – pensez aux pantalons de survêtement brodés, aux hauts ornés de dentelle et au genre fluide. looks de soirée avec des ceintures obi.

La démarche a séduit Marylin Fitoussi, qui dessine les costumes de la série Netflix « Emily in Paris » aux côtés de la consultante Patricia Field. Pour la saison deux, qui a été tournée à Paris cet été, elle a habillé Philippine Leroy-Beaulieu, alias la responsable marketing Sylvie Grateau, d’une robe et d’une veste crème brodées de chaînes de l’atelier.

C’est la preuve de l’exigence du projet, imaginé par Philippe Guilet, qui a passé près d’une décennie à travailler comme directeur de recherche aux côtés de Jean Paul Gaultier, en plus des passages chez Thierry Mugler, Karl Lagerfeld et Joseph.

Après plusieurs années dans le secteur culturel, notamment en tant que directeur artistique de l’Ambassade de France en Roumanie, il fonde Renaissance en 2019.

Installé dans une cité HLM du sud de Paris, l’atelier a accueilli cette année 17 stagiaires pour un programme de six mois visant à les familiariser avec les techniques et le jargon de la haute couture, le haut de la pyramide de la mode qui repose sur travailleurs hautement qualifiés pour produire des vêtements sur mesure.

Les participants, qui gagnent tous un salaire pendant leur période de formation, viennent d’aussi loin que la Tchétchénie, l’Algérie, le Maroc, l’Ukraine, la Turquie, la Guinée, la Russie, la Moldavie, la France, la Côte d’Ivoire, l’Afghanistan et le Brésil, et comprennent des tailleurs expérimentés et des débutants absolus. .

“L’objectif est de les aider à revenir sur le marché du travail en leur donnant confiance par la formation et en laissant transparaître leur talent, afin qu’ils puissent postuler dans des ateliers de couture”, a déclaré Guilet lors d’un après-midi torride, alors que ses étudiants travaillaient tranquillement autour du travail. tables avec une radio en arrière-plan.

« Beaucoup d’entre elles sont arrivées en France avec des techniques de couture, mais aucune méthode. Évidemment, c’est assez déroutant, alors ici, nous leur enseignons comment les choses sont faites », a-t-il ajouté. « Nous parlons le vocabulaire des maisons, de sorte que s’ils rejoignent une marque, ils comprennent immédiatement le langage et la hiérarchie de l’atelier.

Il a déclaré que l’initiative avait été bien accueillie par les résidents de la cité du Vercors à Villejuif, qui a lutté contre la criminalité – bien qu’un récent après-midi d’été, des enfants jouaient dehors avec leurs mères.

“Il y a eu des rapports de trafic de drogue et d’armes dans ce projet de logement, et nous avons été mis ici spécifiquement pour changer les mentalités”, a déclaré Guilet, notant qu’il n’y avait jamais eu de vol à l’atelier. « Évidemment, ils peuvent voir que nous faisons de belles choses ici, et cela change de la morosité ambiante. »

De même, les barrières culturelles semblent tomber à l’intérieur de l’atelier, avec des personnes de toutes origines religieuses collaborant à la collection gender-fluid, qui rappelle l’influence de Gaultier avec des hommes en talons et des robes transparentes pour femmes. « Chacun laisse son bagage culturel à la porte. Cela n’a pas été un problème », a déclaré Guilet.

Vêtu d’un manteau de travail blanc, il donne le ton à l’endroit avec un mélange d’avertissements sévères et d’encouragements chaleureux. Dans un coin, une couturière a assemblé des tubes de tissus fabriqués à partir de cravates d’hôtesses de l’air en une robe bustier. Dans un autre, un mannequin de couturière montrait un manteau assemblé à partir d’échantillons de broderie.

Guilet a capitalisé sur une tendance croissante à la mode durable, renforcée par l’introduction l’année dernière d’une loi française interdisant aux entreprises de détruire les produits invendus. Son programme « Detox ton Stock » vise à aider les marques de mode à trouver de nouvelles utilisations pour leur inventaire.

“Maison Alaïa a commandé une collection de 15 pièces entièrement fabriquées à partir de leurs stocks de vêtements invendus et sera présentée en septembre”, a-t-il déclaré, notant que la collection de défilés de lundi était conçue comme une vitrine pour attirer des partenaires supplémentaires.

« La collection avec Alaïa fait beaucoup de bruit, car les gens se demandent comment une petite organisation qui propose une formation professionnelle aux chômeurs a réussi à travailler avec Alaïa sur des pièces qui sont effectivement destinées à la vente », a-t-il déclaré.

Pour démontrer ses compétences, son équipe a créé des tenues de défilé incorporant des éléments tels que des kimonos vintage ; un costume Yohji Yamamoto ; une robe Fendi ; une veste pour homme Gaultier, agrémentée de dentelle offerte par la créatrice de mariage Celestina Agostino, et des vêtements éclaboussés de peinture fournis par le peintre chilien Eduardo Guelfenbein.

Certaines sont brodées sur place, tandis que d’autres sont embellies en Inde via un partenariat avec le Kalhath Institute, un centre de broderie en Inde cofondé par Maximiliano Modesti et Amine Dadda, qui a fait don de 2 500 heures de broderie par ses étudiants au projet.

Guilet a réussi à attirer un certain nombre d’autres bailleurs de fonds de premier plan, avec des donateurs allant de personnalités mondaines de premier plan comme Jacqueline de Ribes, qui a offert une de ses robes de couture, à des entreprises telles que l’entreprise de construction Vinci et l’opérateur aéroportuaire Groupe ADP, qui ont fait don d’uniformes pour surcyclage.

Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, a soutenu l’initiative à titre personnel et a assisté à l’émission de lundi.

Avec une reprise des affaires après 18 mois de restrictions liées aux coronavirus, Guilet prédit une augmentation de la demande de main-d’œuvre qualifiée des principales maisons de haute couture.

« Étant donné que le secteur suscite beaucoup d’intérêt, je demande à nos partenaires d’accueillir les meilleurs pour des stages d’au moins trois mois. Si tout se passe bien, cela conduira à un emploi plus permanent », a-t-il déclaré. « S’il n’y avait pas eu COVID-19, beaucoup d’entre eux auraient déjà commencé. »

Les pièces présentées cette semaine seront mises aux enchères à Drouot en septembre. De nombreux donateurs ont manifesté leur intérêt à racheter les tenues confectionnées à partir de leurs vieux vêtements. Guilet, quant à lui, réfléchit déjà à la prochaine rentrée de stagiaires, qui devrait débuter en octobre.

« C’est beaucoup de travail, mais tout cela en vaut la peine quand on voit le résultat final », a-t-il déclaré. « Sincèrement, chaque matin quand je viens ici, je suis heureux. C’est très gratifiant pour moi, et je pense pour eux aussi. Il y a une énergie tellement forte et positive autour de ce projet que je ne pense pas qu’un autre travail puisse m’apporter la même satisfaction.

