L’Association galloise dénonce les abus racistes contre les joueurs sur les réseaux sociaux

28/03/2021 à 17:48 CEST

La Association galloise de football (FAW) a dénoncé dans un communiqué les abus racistes subis sur les réseaux sociaux par les joueurs de l’équipe nationale après le match amical joué ce samedi contre le Mexique à Cardiff.

« Le racisme et toutes les formes de comportement discriminatoire sont totalement inacceptables et la FAW le condamne complètement », indique le communiqué. « FAW est en dialogue avec la police du sud du Pays de Galles pour s’assurer que ce type de comportement odieux est signalé et enquêté », explique-t-il dans ses écrits.

<< La FAW se joint à d'autres clubs et associations nationaux pour exhorter les plateformes de médias sociaux et les autorités de régulation à prendre des mesures plus fortes et plus efficaces et urgent contre ce comportement méprisable », dit-il.