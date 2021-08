L’association Occam annonce un investissement stratégique et un nouveau partenaire Crypto nouveaux médias

Jeudi a été une journée chargée pour l’association Occam car elle a annoncé deux mises à jour notables. Premièrement, il a annoncé que cFund avait fait un investissement stratégique dans son écosystème Occam.fi. Deuxièmement, il a annoncé qu’EMURGO était accueilli en tant que partenaire stratégique de l’écosystème Occamfi.

Cfund investit à Occam

cFund est le fonds officiel d’innovation de démarrage pour la blockchain Cardano (ADA/USD) et soutient des projets visant à construire une infrastructure critique pour l’écosystème en croissance rapide de la pièce. Occam.fi est une suite de solutions DeFi personnalisées par Cardano, conçue pour fournir des outils DEX haut de gamme, des capacités de rampe de lancement décentralisées, des pools de liquidités et des capacités d’échange pour les jetons Cardano natifs. L’élément le plus important de l’écosystème d’Occam.fi est sa rampe de lancement, une plate-forme de financement décentralisée appelée OccamRazer. Il est possible de soumettre les applications Cardano perturbatrices de nouvelle génération à des augmentations de capital grâce aux capacités d’OccamRazer.

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano et co-fondateur d’Ethereum (ETH/USD), qui finance également personnellement cFund, a déclaré :

« Nous sommes ravis de voir un financement et des services publics croissants affluer vers Cardano. L’autonomisation de la prochaine génération de projets innovants est un objectif clé pour Cardano, et des projets comme Occam joueront un rôle clé dans le développement continu de l’écosystème.

EMURGO rejoint cFund en tant que partenaire stratégique d’Occam.fi

EMURGO, une entité fondatrice de la blockchain Cardano et une société internationale de technologies émergentes, apportera son expertise pour soutenir Occam.fi dans sa mission de développement des composants de base nécessaires pour catalyser les capacités DeFi de Cardano.

Mark Berger, président de l’association Occam, a déclaré :

« L’expertise et la valeur qu’EMURGO apporte à l’écosystème Occam.fi est profonde. Grâce à notre partenariat stratégique, nous travaillerons ensemble pour le bien de l’ensemble de l’écosystème Cardano. Notre objectif est de créer et de fournir des outils décentralisés qui finiront par rivaliser avec les lieux d’échange centralisés, construits spécifiquement pour la blockchain Cardano. EMURGO nous aidera à réaliser cette mission de manière plus efficace et plus efficace au profit de l’ensemble de l’écosystème.

OccamRazer dispose d’une UX riche en fonctionnalités qui peut accueillir un large éventail de profils de collecte de fonds et une suite complète d’outils RegTech et de conformité. Il peut débloquer des liquidités dans l’écosystème de Cardano avec les autres composants d’Occam.fi.

Elliot Hill, responsable de la communication chez Occam.fi, a déclaré qu’Invezz Razer était le meilleur produit de la société, ajoutant :

« C’est notre produit phare, une rampe de lancement décentralisée pour les projets axés sur Cardano. Ils peuvent collecter des fonds via les IDO en utilisant OccamRazer. OccamX, un DEX, est également en cours de développement, et nous avons également le pont à chaînes croisées Occam.fi, qui permet les échanges de jetons d’Ethereum vers Cardano et vice versa.

