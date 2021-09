L’assortiment NFT de 17 millions de dollars de Snoop, le film vendu sous le nom de NFT, l’épouse de QAnon vend des tweets

in

Le collectionneur NFT révélé être Snoop Dogg, les NFT hybrides reviennent, associés à un capitaliste qui a perdu 300 000 $ en jetons au profit de pirates informatiques.

L’icône du hip-hop Calvin Cordozar Broadus Jr., également appelé Snoop Dogg, s’est révélé être le collectionneur NFT anonyme “Cozomo de’ Medici”.

Alors que Snoop n’a donné aucune explication sur la face cachée d’un tweet du 21 septembre dévoilant son identité numérique, le portefeuille NFT de Medici coûte environ 17,6 millions de dollars, par DappRadar.

L’assortiment de Snoop comprend une liste étendue de NFT, ainsi que des jetons CryptoPunks, Meebits et Art Blocks extrêmement recherchés.

Les CryptoPunks de Snoop représentent la majeure partie du prix de son portefeuille, les jetons pouvant être évalués à 13,19 millions de dollars. le rassemblement comprend CryptoPunk # 3831, qui représente un extraterrestre vert portant des lunettes de soleil et des lunettes qui peuvent être évalués à 5 millions de dollars

Alors que la révélation de Snoop pourrait comprendre une promotion intelligente conçue pour attirer un certain nombre de feux de la rampe sur les marchés orageux de la NFT, le compte Twitter de Cozomo a annoncé un fil 5 minutes avant que Snoop ne crée la révélation affirmant qu’ils se seraient actuellement maltraités eux-mêmes leur compte personnel.

“Comme ma notoriété est considérable, le tweet ne peut guère être découvert”, ont-ils déclaré.

Ce n’est pas le premier raid de Snoop Dogg dans le secteur non fongible, car l’amateur de cannabinoïdes a déjà collaboré avec l’artiste de la culture Nyan Cat pour abandonner les NFT «Nyan Dogg» le 4/20 (un jour sacré parmi les fumeurs) plus tôt cette année.

Les pratiques de sécurité maladroites du collectionneur de NFT causent 294 000 $ de NFT volés

Un collectionneur NFT, qui porte le nom de « Baccredited » sur Twitter, a déclaré que des pirates informatiques avaient volé 375 000 $ de NFT et de jetons dans 2 de leurs portefeuilles Ethereum.

Dans un tweet du 21 septembre, la victime a égalé ses pertes, en fin de compte que 294 000 $ de NFT et 81 000 $ de jetons cryptographiques avaient été volés de leurs comptes.

Baccredited a noté que même s’ils ne comprenaient pas spécifiquement, mais que les pirates avaient eu accès à leurs portefeuilles, leurs clés personnelles et leurs phrases de départ étaient conservées dans des fichiers txt sur leur ordinateur, déclarant :

« Je sais à quel point j’étais stupide. $375K valeur de stupide. Je place des clés personnelles et des phrases de départ dans des fichiers txt sur le système de fichiers de mon mac. C’est un sale plan. Je n’ai pas utilisé de portefeuille matériel pour les actifs de grande valeur. Je connais. Je connais. JE CONNAIS”

La victime a affirmé posséder des NFT de collections célèbres comme le club nautique Bored Ape, Art Blocks, Meebits et Fat Penguins, marquant une leçon coûteuse de stockage de données privées pour le collectionneur.

“Wow, la collecte de cette liste explicite n’a pas du tout été sensée”, ont-ils déclaré.

Longs métrages et NFT hybrides

La société de technologie métaverse basée sur la blockchain, Marvion, abandonne les “Hyrbid NFTs” (h-NFTs) en partenariat avec Phoenix Waters Productions associé à AMM international dans le cadre de la sortie d’une prochaine image nommée “Lockdown”.

Selon Marvion, un Hybrid NFT est un “contrat intelligent intégré qui peut exécuter un accord et contient en outre les termes juridiques précis de la possession et de la licence des biens”.

La première goutte peut comprendre 5 éditions restreintes de h-NFT qui peuvent être publiées un mois avant les premiers ministres de l’emprisonnement en novembre. Les h-NFT peuvent représenter le contenu du film, tandis que la société vante en outre la baisse des billets symboliques pour les téléspectateurs qui assistent à des projections en direct à Hong Kong et donc au Royaume-Uni.

Le film Lockdown est basé sur l’histoire d’un acteur qui participe à une audition où le directeur de casting lui fait pression pour qu’il passe une série de tests pour éviter que quelqu’un autour de lui soit tué. Le groupe comprend Xander Berkeley, célèbre pour ses rôles dans Terminator et donc The Walking Dead, et l’actrice hongkongaise Anita Chui.

Les détails spécifiques des h-NFT sont proclamés dans les semaines à venir.

Une conspiration QAnon symbolique ?

Ron Watkins, qui est considéré comme l’un des premiers partisans de la théorie du complot QAnon, a proclamé qu’il pouvait lancer un assortiment NFT aux enchères pour financer un “projet critique” qui, selon lui, peut “sauver l’Amérique”.

La collection se compose de 5 tweets tokenisés de Watkins qui ont été retweetés par Donald Trump avant que la moissonneuse-batteuse ne soit illégale sur la plate-forme plus tôt cette année.

«Il y a quelques semaines, j’ai pris la décision de commencer à jouer sur un projet secret qui, selon moi, peut faciliter la sauvegarde de l’Amérique. Pour aider à collecter des fonds, je vends un ensemble de 5 de mes tweets qui ont été retweetés par le président Trump en tant que jetons spéciaux non fongibles », a déclaré Watkins aux 429 000 membres de son groupe Telegram.

La collection est surnommée la « Série CodeMonkeyZ Freedom », le principal des 5 NFT de la série étant actuellement mis aux enchères sur OpenSea. Les détails concernant le « projet critique » sont cependant à déclarer.

Rassemblement

Cointelegraph a répandu le 21 septembre que Sorare, un marché pour les cartes de commerce de football d’associations symboliques, avait levé 680 millions de dollars dans une diode sphérique de financement extrêmement de série B par la grande fintech japonaise SoftBank.

L’acteur lutteur professionnel John Cena a déclaré que les fans n’avaient acheté que 7,4% de ses NFT de World Wrestling Entertainment (WWE) qui avaient été abandonnés le mois dernier. Cena l’a qualifié d'”échec catastrophique” car il a cité les points de valeur des NFT comme étant trop élevés pour les fans.

