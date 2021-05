L’assurance automobile est-elle une nécessité juridique?

L’assurance automobile est-elle une nécessité légale? La reponse courte est oui; vous devez avoir une assurance automobile si vous souhaitez conduire légalement sur les routes. Cependant, bien qu’il n’y ait pas d’exceptions, il y a quelques points importants à noter au sujet de l’assurance. Continuez de lire pour en savoir davantage.

Pourquoi ai-je besoin d’une assurance auto?

Si vous vous demandez pourquoi il est si important de souscrire une assurance automobile, vous devriez la considérer comme une protection pour vous, votre voiture et toute autre personne qui utilise la route – piéton ou conducteur – en même temps que vous. Les accidents peuvent coûter beaucoup d’argent à réparer, et sans assurance, ce coût vous incomberait.

Si l’accident est de votre faute, on s’attend à ce que vous payiez pour réparer les dommages à tous les véhicules impliqués et pour tous les soins médicaux résultant des blessures subies. Selon la gravité de l’accident, cela pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliers de dollars. L’assurance automobile Montréal signifie que vous n’avez rien à payer personnellement; votre compagnie d’assurance le fera à la place.

Même si l’accident n’était pas de votre faute, il y a des circonstances dans lesquelles vous devrez au moins payer les dommages causés à votre propre voiture – si l’autre personne n’a pas d’assurance, par exemple. Encore une fois, lorsque vous avez une assurance, ce n’est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. L’assurance automobile est quelque chose que vous espérez ne jamais avoir à utiliser, mais l’avoir vous procure une grande tranquillité d’esprit et vous aidera énormément en cas de problème.

Que se passe-t-il si je conduis sans assurance?

Comme nous l’avons dit plus haut, conduire sans assurance signifie que vous seriez responsable des coûts en cas d’accident, et ils pourraient être très élevés. Cependant, même s’il n’y a pas d’accident, vous seriez toujours en difficulté si vous aviez conduit sans assurance.

Si vous êtes pris au volant sans assurance, vous serez condamné à une amende et vous pourriez même vous faire retirer votre permis pour une période déterminée. S’il y a des dommages, et surtout si quelqu’un a été blessé à la suite d’un accident dans lequel vous avez été impliqué, vous devrez peut-être même passer du temps en prison et vous ne pourrez peut-être plus jamais conduire. De plus, la police peut prendre votre voiture et la détruire.

Vous pourriez penser que personne ne saura jamais que vous conduisez sans assurance, mais les contrôles routiers de la police sont là pour découvrir ces informations conservées dans une base de données centrale. Ils vérifient les excès de vitesse et examinent chaque voiture qui passe, et s’assurent que tout est conforme aux exigences légales applicables.

Cela ne vaut tout simplement pas la peine de conduire sans assurance. Les accidents se produisent tout le temps, et même si vous pensez que vous êtes un conducteur prudent et que vous n’avez donc pas besoin d’assurance, ou que vous pouvez compter sur l’assurance d’autres personnes pour vous couvrir, que se passerait-il si vous aviez un accident et l’autre conducteur? était également non assuré? Même si ce n’était pas de votre faute, vous auriez à payer pour réparer les dommages causés à votre propre voiture, ce qui coûterait facilement plus cher que l’assurance automobile.