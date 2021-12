« L’assurance-maladie restera notre principal moteur de croissance »

Marsh est le plus grand courtier en santé et avantages sociaux des employés en Inde et couvre plus de cinq millions de vies par l’intermédiaire de nos entreprises clientes.

Marsh India Insurance Brokers s’attend à une augmentation de 25 % en glissement annuel des primes placées à environ 11 100 crores de roupies pour les entreprises clientes au cours de l’année civile en cours (2021), a déclaré le chef de pays et PDG Sanjay Kedia. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Kedia a déclaré que la santé et les avantages sociaux des employés ou l’assurance maladie continueraient d’être le principal moteur de croissance de l’entreprise. Extraits :

Quel a été le montant de la prime placée pour l’année 2020 ? Quelle a été la croissance d’une année sur l’autre ? Quelle croissance en glissement annuel est attendue pour 2021 ?

En 2020 (janvier-décembre), nous avons placé des primes d’environ Rs 8 900 crore pour nos entreprises clientes, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente, principalement grâce aux polices d’assurance-maladie de groupe. Au cours de l’année civile en cours (2021), nous prévoyons une augmentation de 25% des primes placées à environ Rs 11 100 crore. Pour l’année prochaine (2022) également, nous nous attendons à un bond de plus de 20 % en glissement annuel de la prime placée.

Le segment de la santé et des avantages sociaux des employés est le principal moteur de croissance de Marsh India. Vous attendez-vous à un changement dans cette composition à l’avenir ?

Marsh est le plus grand courtier en santé et avantages sociaux des employés en Inde et couvre plus de cinq millions de vies par l’intermédiaire de nos entreprises clientes. La santé et les avantages sociaux des employés ou l’assurance maladie continueront d’être le principal moteur de croissance de Marsh India. Dans le paysage actuel, nous constatons que les employeurs cherchent à passer d’un modèle à prestations définies à un modèle à cotisations définies offrant une gamme de prestations assurées et non assurées pour répondre à des besoins uniques grâce au choix et à la flexibilité. La solution d’avantages flexibles accentuera l’accent mis par les organisations sur l’abordabilité, la différenciation, l’innovation, l’adaptabilité et la durabilité à long terme. Ainsi, la demande de couvertures d’assurance maladie et d’autres prestations en évolution continuera d’augmenter dans les années à venir.

La santé mentale est en train de devenir l’un des principaux problèmes de risque pour les entreprises après COVID-19. Voyez-vous des entreprises incorporer des couvertures de santé mentale dans les plans de couverture médicale de groupe (GMC) ?

Oui, il y a une reprise de la demande et nous assistons à une augmentation des demandes et de l’adoption de telles couvertures, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Nous avons vu des organisations progressistes avoir une couverture OPD (Out-patient department) comprise entre Rs 20 000 et Rs 50 000 par famille couvrant les consultations, les thérapies, la pharmacie et les diagnostics.

Les lignes directrices révisées sur l’assurance-crédit commercial étaient-elles nécessaires? À l’heure actuelle, quelle est la taille du marché de l’assurance-crédit ? Comment s’attend-il à ce qu’il se développe après ces directives révisées ?

Les lignes directrices révisées sur l’assurance-crédit commercial, Lignes directrices IRDAI (Assurance-crédit commercial), 2021, constituent une étape positive. Cela aidera les fournisseurs ainsi que les banques agréées et autres institutions financières à obtenir une protection d’assurance qui les aidera à gérer le risque pays, à ouvrir l’accès à de nouveaux marchés et à gérer le risque de non-paiement associé au portefeuille de financement du commerce. Cette décision de soutenir les activités d’affacturage par des couvertures d’assurance libérera d’énormes valeurs dans le bilan en tant que créances clients des entreprises, en particulier pour le secteur des PME/MPME. Les entreprises pourront désormais libérer des capitaux et investir dans les entreprises car une police d’assurance-crédit commercial leur permettra de monétiser les créances clients.

Il s’agissait d’une réforme indispensable visant à fournir des facilités de financement du commerce à toutes les entreprises, en particulier aux segments des PME et des MPME. Ce segment a toujours été privé de la portée des banques ou des NBFC. Pour la plupart des entreprises, les comptes débiteurs (AR) sont la plus grande partie des actifs, qu’en l’absence d’assurance contre le financement du commerce, ils n’ont pas été en mesure de monétiser.

