L’assurance nationale monte une bombe alors que la réforme des soins sociaux à gros budget ne fonctionne PAS selon un rapport | Politique | Nouvelles

Les conclusions du groupe de réflexion du Center for Policy Studies (CPS) ont explosé à la suite de l’explosion des plans de financement des réformes avec une augmentation des cotisations d’assurance nationale (NIC) comprise entre 1 et 2%. La taxe sur 25 millions de travailleurs en Grande-Bretagne vise à mettre fin au scandale des personnes contraintes de vendre leur maison pour payer des soins sociaux.

Alors que les députés conservateurs et les petites entreprises font la queue pour critiquer les raids fiscaux, le CPS a averti que les projets pilotes sur les objectifs du gouvernement d’intégrer les soins sociaux et la santé échouent sans « aucune preuve convaincante » que les réformes coûteuses fonctionneront.

Avec le rapport « Manchester Greater ? », le CPS représente la première tentative d’établir une telle base de preuves, en examinant les performances des programmes d’intégration pionniers dans le Grand Manchester, le West Yorkshire, puis plus largement dans toute l’Angleterre au cours des années précédant la pandémie.

Il tente d’évaluer leur performance par rapport à la fois à d’autres régions du pays et aux objectifs initiaux fixés.

Le rapport constate qu’à Manchester, il y a eu une augmentation de 65% des transferts retardés de soins dans le cadre de la dévolution – bien plus élevé que la moyenne nationale – et des performances généralement plus faibles ou inchangées sur d’autres résultats de santé.

En fait, la recherche n’a pas pu identifier un seul objectif défini dans le propre plan de Manchester que le système décentralisé était sur le point d’atteindre avant que la pandémie ne frappe.

Le CPS affirme que les données montrent également une baisse significative de la productivité, avec une augmentation de 9 pour cent de la taille de la main-d’œuvre du NHS de la région par rapport à sa population, et une augmentation de 23 pour cent du nombre de cadres supérieurs.

Cette mauvaise performance est survenue malgré le fonds de transformation initial de 450 millions de livres sterling, qui, s’il était répété à l’échelle nationale, entraînerait une augmentation stupéfiante du financement de 11 milliards de livres sterling pour le NHS et les services sociaux, presque l’équivalent de l’augmentation totale du budget du NHS en 2021/ 22.

Selon le CPS, dans le Grand Manchester, où l’intégration est la plus avancée, les résultats ont été généralement médiocres.

En particulier, malgré l’injection d’argent de 450 millions de livres sterling, il y a eu une augmentation de 65% des transferts de soins retardés – la référence pour savoir si les systèmes de santé et de soins sociaux fonctionnent correctement ensemble.

Le rapport note que les résultats dans le West Yorkshire, où l’intégration est sous la supervision directe du NHS, ont été meilleurs, en particulier en termes de transferts de soins retardés – mais il n’y a toujours aucune preuve d’une amélioration globale substantielle.

Le CPS a également averti qu’il y avait également eu une augmentation alarmante des réadmissions d’urgence et du nombre de cadres supérieurs embauchés.

Karl Williams, auteur du rapport et chercheur principal au CPS, a déclaré : « La détermination du gouvernement à s’attaquer aux problèmes à long terme auxquels sont confrontés les services de santé et de soins est la bienvenue, mais il est important de prendre le temps de bien faire les choses.

« Tout le monde semble être d’accord avec un tel fervent accord sur le fait que le modèle d’intégration et de collaboration ICS est l’avenir du NHS que presque personne ne semble avoir examiné correctement si cette approche fonctionne dans la pratique. Ce rapport fait exactement cela – et les données ne prennent pas en charge la vitesse ou l’ampleur des changements prévus.

« Les ministres doivent prendre du recul et laisser les projets pilotes suivre leur cours afin que nous puissions évaluer correctement leur succès. Ce n’est pas le moment de faire adopter des réformes coûteuses et perturbatrices qui ne sont pas étayées par les données, en particulier compte tenu des pressions actuelles sur le NHS et son personnel – qui, comme cela a été largement rapporté, fait déjà face à un arriéré record de plus de cinq millions de personnes en attente traitement en raison de la pandémie.