L’assurance temporaire devrait devenir plus coûteuse jusqu’à 15% après le 1er avril – Voici ce que vous pouvez faire

Les primes des régimes d’assurance temporaire augmenteront vraisemblablement bientôt de 10% à 15%. Alors que certains assureurs ont déjà augmenté les primes ces derniers mois, d’autres devraient emboîter le pas d’ici avril 2021.

Indraneel Chatterjee, cofondateur et directeur principal de RenewBuy, déclare: «Avec l’augmentation de la demande de plans d’assurance temporaire de la part des consommateurs, après Covid, et l’évaluation des risques élevés par les assureurs, les primes des plans d’assurance temporaire vont être augmentées par la plupart des compagnies d’assurances après le 1er avril. »

Par conséquent, les personnes qui envisagent de souscrire une assurance temporaire avant la hausse du prix des primes peuvent opter pour le modèle numérique pour accélérer le processus. Diverses plates-formes telles que les médias sociaux, le site Web, le courrier électronique et les applications pour interagir avec les assureurs peuvent être utilisées pour obtenir des conseils en termes de sélection et d’achat de plans.

Chatterjee déclare: «Le rôle du numérique ici est important pour les personnes qui souhaitent souscrire une assurance temporaire d’ici la fin de cet exercice. Il n’y a aucune perspective de remplir de longs formulaires et de fournir d’innombrables documents pour souscrire une assurance. L’assurance basée sur le modèle numérique et les agents peut aider les consommateurs de nombreuses façons à acheter les bons produits d’assurance en fonction des besoins et des exigences des familles. »

Cela dit, selon les experts, 65% de l’assurance-vie / assurance temporaire, qui comprend le plus grand segment de l’assurance générale, est toujours régie par des moyens traditionnels de processus d’assurance – en s’appuyant sur des processus hors ligne de réunion d’agents, de collecte d’informations, de documentation pour l’achat de politiques et traitement des réclamations et accords. Non seulement cela, ajoute Chatterjee, «le modèle d’assurance traditionnel, hors ligne et dirigé par les succursales, rend difficile la pénétration de l’assurance dans les villes de niveau 2 et 3. Il y a environ 700 millions de clients qui ont besoin d’une assurance, mais il y a un manque d’accessibilité. »

Comment le modèle numérique peut-il aider les assureurs à souscrire une assurance temporaire?

Les experts affirment qu’un modèle d’assurance numérique, piloté par des conseillers en assurance, peut aider les particuliers à souscrire une assurance temporaire dans le cadre d’un processus transparent, crédible, transparent, personnalisé et moins long. Certains agrégateurs d’assurance ont adopté le modèle numérique des conseillers en assurance. Les conseillers en assurance de ces entreprises sont équipés du modèle numérique qui les aide à guider les assurés potentiels vers le bon produit d’assurance temporaire. Cela réduit considérablement le temps d’achat d’un consommateur en ligne par rapport à l’achat hors ligne.

Le modèle numérique propulsé par les conseillers en assurance aide les particuliers à calculer la couverture d’assurance temporaire dont une famille a besoin en fonction de ses revenus, du niveau de vie, des besoins et des exigences. L’ensemble du processus, de la sélection d’une police d’assurance à la souscription et à la réclamation pour les assurés, est également transparent, d’un simple clic.

Comment la modification de l’assurance temporaire affectera-t-elle les titulaires actuels de la police d’assurance temporaire?

Les personnes qui ont déjà souscrit une police d’assurance temporaire pour elles-mêmes n’auront pas à payer la prime majorée. Chatterjee déclare: «La prime majorée ne sera applicable qu’aux personnes qui achètent la police après la fin de cet exercice, c’est-à-dire après le 31 mars 2021. Cela signifie que si un contrat d’assurance temporaire souscrit avant la fin de l’exercice, il ou elle peut économiser environ 10 à 15% d’augmentation de la prime. »

Points à garder à l’esprit avant de souscrire à un régime d’assurance temporaire

Chaque individu doit calculer le montant de la couverture dont sa famille a besoin pour maintenir son style de vie, rembourser ses dettes et atteindre ses objectifs financiers lorsque et si le preneur d’assurance ne survit pas. Dans tous les cas, disent les experts, il ne devrait y avoir aucun retard dans l’achat d’une police d’assurance temporaire, car les primes sont moins élevées quand on est jeune. La prime augmentera d’année en année en raison de l’âge croissant d’une personne et de l’augmentation des taux par réassureur.

