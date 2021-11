L’assurance vélo arrive à expiration ? Savoir comment vérifier le statut et le renouveler en ligne

Crédits image – Bajaj Allianz General Insurance

Être du bon côté de la loi compte certainement en fin de compte. Cela vous inculque non seulement l’habitude de suivre les règles, mais vous protège également des pertes financières dans certaines situations. Quand il s’agit de conduire un vélo, s’assurer que les papiers de son deux-roues sont à jour fait aussi partie du respect des règles. Conduire tout véhicule, y compris un deux-roues, sans assurance est illégal. Non seulement cela, il existe également un risque financier à ne pas maintenir la police d’assurance active. Si la date de renouvellement de votre police d’assurance vélo approche, voici ce que vous pouvez et devez faire immédiatement.

Vérification de l’état en ligne

Si vous ne connaissez pas la date d’échéance de votre police d’assurance vélo, vous pouvez vérifier l’état de votre assurance vélo en ligne en quelques minutes. Vous pouvez même renouveler la police en ligne de manière totalement sûre, transparente et transparente. Lisez la suite pour comprendre le processus de renouvellement en ligne et son fonctionnement.

Processus de renouvellement en ligne

Vous pouvez renouveler une police souscrite auprès de n’importe quel assureur et compléter le processus en ligne. Vous devrez saisir les détails du véhicule tels que le numéro d’immatriculation, etc., choisir le type de police qui vous convient, saisir l’IDV (valeur déclarée assurée) et les add-ons que vous souhaitez obtenir avec votre police, puis terminer le processus en faisant le paiement en ligne. Vous recevrez immédiatement la copie électronique de votre police sur votre adresse e-mail enregistrée comme preuve documentaire de l’assurance.

Cependant, il est également possible que votre police d’assurance soit déjà expirée. Que faire dans une telle situation ? La réponse simple est que vous pouvez toujours utiliser les installations en ligne pour réactiver votre police d’assurance.

Si votre police a expiré récemment, le renouvellement de l’assurance vélo en ligne a ses propres avantages. Tout d’abord, vérifiez si votre police est toujours dans la période de grâce, qui est de 90 jours à compter de la fin du mandat. Si oui, vous n’avez pas à subir une inspection hors ligne du véhicule lors de son renouvellement en ligne, même après la date d’échéance. Deuxièmement, si votre police tombe dans le délai de grâce, vous finissez par économiser la PNE sur votre police également. Veuillez visiter le site officiel de l’IRDAI pour plus de détails.

Dans les cas où votre police a expiré et a dépassé le délai de grâce, vous auriez besoin de souscrire une nouvelle police d’assurance vélo. Cela entraînerait une inspection de votre véhicule ainsi que la perte des prestations de la PNE accumulées précédemment. Par conséquent, il est impératif de renouveler votre couverture d’assurance à temps.

Quelle police d’assurance choisir ?

Lors du renouvellement d’une police d’assurance vélo, vous devrez sélectionner le type de police d’assurance en ligne. Le choix du type de police d’assurance est une partie cruciale du processus d’achat et vous devez donc être prudent ici. Vous devez obligatoirement opter pour le contrat d’assurance responsabilité civile qui prévoit l’indemnisation des frais de dommages causés ou de décès accidentel d’un tiers.

En revanche, une assurance multirisque vélo comprend une assurance dommages propres ainsi qu’une assurance responsabilité civile, et couvre donc la responsabilité envers le tiers ainsi qu’envers le preneur d’assurance. Opter pour une police complète est toujours la bonne approche car elle offre une couverture à 360 degrés et vous donne la tranquillité d’esprit de toute préoccupation qui pourrait vous affecter financièrement.

Où obtenir la bonne politique

Bajaj Allianz General Insurance Company vous fournit le support numérique pour non seulement vérifier l’état de votre police d’assurance vélo, mais aussi la renouveler en ligne. Ce que vous obtenez en achetant ou en renouvelant en ligne auprès de la Compagnie d’assurance générale Bajaj Allianz vous donnera accès à plus de 2 900 garages sans numéraire, à un processus d’auto-inspection de bricolage, à des réclamations ultra-rapides et à une assistance 24h/24 et 7j/7. * CGU standard Appliquer

L’utilisation du calculateur de primes d’assurance vélo devrait être la première étape de votre cheminement vers la sécurisation de vous-même et de votre véhicule bien-aimé, juste avant de zoomer sur votre vélo. Et oui, n’oubliez pas de paramétrer les alertes et rappels pour ne pas rater l’échéance de l’assurance vélo la prochaine fois. L’assurance est l’objet de la sollicitation. Pour plus de détails sur les avantages, les exclusions, les limitations, les termes et conditions, veuillez lire attentivement la brochure de vente/le libellé de la politique avant de conclure une vente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.