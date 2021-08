L’assureur automobile Metromile ajoute un million de bitcoins à son bilan

Réserve d’or de valeur

L’assureur automobile Metromile ajoute 1 million de dollars de Bitcoin à son bilan

La compagnie d’assurance automobile Metromile a investi 1 million de dollars dans Bitcoin au cours du semestre clos le 30 juin 2021.

“Au cours du semestre clos le 30 juin 2021, la société a acheté un total de 1,0 million de dollars d’actifs numériques, composés uniquement de bitcoins”, lit-on mardi dans le dossier de la société auprès de la SEC.

Pour le stockage de son Bitcoin, l’entreprise fait appel à un service de garde tiers.

La société a également déclaré une perte de valeur de 0,1 million de dollars sur Bitcoin, alors qu’aucun gain ou perte réalisé n’a été comptabilisé au cours des trois mois et six mois clos le 30 juin 2021. En tant que telle, la juste valeur marchande du bitcoin détenu au 30 juin 2021 , était de 0,9 million de dollars.

“Les actifs numériques sont initialement enregistrés au coût et sont ensuite réévalués dans les bilans consolidés au coût, net de toute perte de valeur subie depuis l’acquisition”, indique le document.

En mai, lors de l’annonce de la possibilité pour les assurés de payer des primes et de recevoir des indemnités en BTC, la plate-forme d’assurance numérique avait déclaré que la société achèterait 10 millions de dollars en Bitcoin au deuxième trimestre.

« Soutenir la finance décentralisée et ajouter le bitcoin comme nouvelle option de paiement est la prochaine étape logique…

Metromile, qui facture des primes en fonction des kilomètres parcourus, a déclaré une perte de bénéfice net par action de 0,33 $ sur un chiffre d’affaires total de près de 29 millions de dollars au deuxième trimestre.

Alors que les chiffres se sont améliorés par rapport au deuxième trimestre 2020 et que les revenus et le BPA ont dépassé les estimations des analystes, les investisseurs ont été déçus des résultats et des perspectives restantes pour l’année.

