“Last Dance” d’Aaron Rodgers commence avec deux pieds gauches

C’était censé être The Last Dance à Green Bay. Si vous êtes à l’aise avec les inférences Instagram, bien sûr.

En juillet, après plus d’une intersaison dramatique à Green Bay entre le MVP en titre Aaron Rodgers et le directeur général Brian Gutekunst, Rodgers et la star WR Davante Adams – qui était lui-même impliqué dans une négociation de contrat avec Green Bay – ont posté la même photo à leur comptes Instagram personnels.

Cette photo des stars des Chicago Bulls Michael Jordan et Scottie Pippen a été partagée comme matériel promotionnel pour le documentaire à succès The Last Dance, qui détaille l’histoire de la dernière saison de Jordan et Pippen avec les Bulls, dans laquelle ils ont remporté un championnat, puis ont immédiatement laissé un organisation qui, selon eux, était mal gérée.

Jordan et Pippen ont fait passer leur message avec le championnat; La saison de Rodgers et Adams commence de manière plus difficile.

Les Packers ont fait face de manière spectaculaire lors de leur premier match de saison contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, perdant 38-3 dans un match que les Saints ont dominé de pôle en pôle. Rodgers a terminé la journée avec 15 passes pour 133 verges en 28 tentatives, dont deux choix et un sac. Sa cote de passeur de 36,8 ce jour-là était à égalité pour la quatrième pire marque de sa carrière de 198 matchs. Et cela n’a peut-être même pas été la performance la plus laide de Green Bay, car la nouvelle équipe de DC Joe Barry a permis à l’offensive précipitée des Saints d’accumuler 141 verges en 24 courses en première mi-temps et de s’asseoir sur le ballon pendant 22 minutes. Au moment où Rodgers a même obtenu le ballon pour son troisième entraînement, les Packers avaient 1:07 au compteur au deuxième quart et un déficit de 17 points à combler.

Rodgers a juste regardé. Son premier choix était un lancer inhabituellement imprudent lors d’un exercice de brouillage dans la zone rouge – son premier choix en zone rouge en près de deux années civiles – et son second venait d’un mauvais traitement post-snap, alors qu’il lançait directement dans les dents d’un côté faible. braconnage sécuritaire du poste profond.

Il faut un effort d’équipe pour perdre un match de 35 points, et la mauvaise performance des Packers permet de croire qu’ils seront meilleurs que cela – il serait difficile d’être bien pire. Et Rodgers a déjà défié les réactions excessives en début de saison. Rodgers a dit aux journalistes de « RELAXER » après un début de saison 1-2 pour la saison 2014. Il a eu deux matchs avec des pourcentages d’achèvement inférieurs à 60 pour cent et des totaux de verges inférieurs à 200; il avait pris neuf sacs au total. Les fans des Packers ont concocté des théories expliquant le déclin soudain de Rodgers, de sa récente blessure à la clavicule à sa relation avec Olivia Munn. (Attendez simplement qu’ils découvrent le statut de la relation de Rodgers à partir de cette intersaison.)

Mais Rodgers avait raison. C’était le troisième départ consécutif des Packers 1-2, et pour la sixième année consécutive, ils ont fait les séries éliminatoires. Non seulement cela, l’équipe a fait le match de championnat NFC et Rodgers a remporté les honneurs MVP. Cette équipe de 2014 était une équipe caractéristique des Packers de l’ère Rodgers. Eddie Lacy était un rusher de 1 000 verges; Jordy Nelson et Randall Cobb étaient des receveurs de 1 000 verges.

Rodgers a eu une prise similaire dimanche après le match. Lors de sa conférence de presse d’après-match, il a admis qu’il « avait mal joué », mais a également rappelé aux observateurs que « ce n’est qu’un match. … Nous en avons 16 à faire. Mais cela semble différent, et c’est parce que c’est différent. La ligue dans son ensemble a eu un rare coup d’œil dégagé derrière le rideau à Green Bay lorsque Rodgers a publiquement fait part de ses griefs à l’organisation. Lors d’une conférence de presse du camp d’entraînement, il a énuméré une série de joueurs qui, selon lui, ont été maltraités en tant que vétérans en partance, notamment des piliers de 2014 comme Nelson, Cobb, Julius Peppers, Clay Matthews III, TJ Lang, Bryan Bulaga et John Kuhn. Il a déploré le manque de contribution de l’organisation sur les décisions du personnel et les embauches d’entraîneurs. Il a admis qu’au cours de l’été, il a envisagé la retraite.

Nous ne savons pas à quel point ces frustrations étaient avec Rodgers en 2014, à l’apogée de l’ère McCarthy. Mais nous savons qu’ils sont là maintenant, même après des places consécutives pour le championnat NFC sous les ordres du HC Mike LaFleur et du directeur général Brian Gutekunst. Rodgers n’est pas satisfait des cuivres des Packers et n’était pas convaincu qu’il serait de retour après 2020, et encore moins après 2021.

Le match des Saints était donc étrange, mais une équipe régulière s’attendrait à s’installer à partir d’ici. Pour les Packers 2021, les choses pourraient devenir encore plus étranges.

Les équipes de vétérans avec une expérience en séries éliminatoires apportent généralement une ténacité endurcie au combat face à l’adversité. Ils peuvent se sortir de la boue. Ces descripteurs s’appliqueraient à l’équipe des Packers dans des conditions typiques, mais leur capitaine proverbial est très publiquement en désaccord avec les décideurs de l’organisation. La foi dans les Packers pour se rallier et monter est donc un peu plus difficile à rassembler.

Rodgers a également clairement indiqué dans son camp d’entraînement qu’il prend au sérieux ce qu’il fait pour ses coéquipiers et le vestiaire. Il peut travailler pour stabiliser le vestiaire et rallier les troupes sans que cela ne serve d’approbation au front office – il n’a certainement eu aucun problème à gagner pour l’équipe l’année dernière, alors que bon nombre des mêmes problèmes persistaient sûrement. Et Rodgers est un gars authentique et sans vergogne. S’il ne voulait pas jouer pour les Packers de Green Bay en 2021, je ne pense pas qu’il le serait – et une défaite pour ouvrir la saison n’y change rien.

Donc tout va probablement bien. La fraîcheur de la semaine 1 invite à des réactions excessives : Josh Allen est mauvais maintenant ; les Niners devraient lancer Jimmy Garoppolo pour toujours; Lasik Jameis est un QB parmi les cinq premiers; les Packers sont condamnés. En réalité, les Packers et Rodgers étaient bons l’an dernier ; ils vont probablement être bons cette année aussi.

Mais même si nous adhérons à la logique et écartons cette catastrophe de la semaine 1 comme une aberration, une valeur aberrante… mec, ça fait toujours bizarre. Rodgers et les Packers ont eu une intersaison très particulière, et maintenant ils ont une ouverture de saison très particulière. La dernière danse de Rodgers commence du mauvais pied, et il y a une pression immédiate sur Green Bay pour prouver que le drame de l’intersaison ne coulera pas dans la saison régulière, de peur que la saison régulière ne devienne vraiment particulière aussi.

