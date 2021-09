Last Dance, Rookie Watch et Mailbag d’Aaron Rodgers

Nora Princiotti et Mallory Rubin donnent le coup d’envoi du spectacle en examinant de plus près Aaron Rodgers et sa relation avec les Packers et comment cela affectera leur saison (5:58). Ensuite, ils discutent des recrues qu’ils ont hâte de regarder cette semaine (38:20), et ils terminent l’épisode en répondant à quelques questions sur les sacs postaux (51:00).

Hôtes : Nora Princiotti et Mallory Rubin

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

